Hiya ajoute la nouvelle technologie de détection de spam par téléphone Adaptive AI à son produit Hiya Protect. (Bonjour Image)

L’entreprise technologique Hiya, basée à Seattle, a déclaré avoir franchi une nouvelle étape dans la lutte contre les appels téléphoniques indésirables, en utilisant l’intelligence artificielle pour détecter 20 % plus d’appels illégaux et indésirables que les technologies existantes.

La société déploie la technologie Adaptive AI dans le cadre de son produit Hiya Protect, qui est utilisé par les opérateurs sans fil, les fabricants de smartphones et les développeurs d’applications dans le cadre de leurs propres produits et services. Il est disponible dans des services tels que AT&T Call Protect, Samsung Smart Call et l’application Hiya.

C’est « un énorme pas en avant dans la protection du public contre les appels de spam », a déclaré le PDG de Hiya, Alex Algard, dans un communiqué de presse.

Le PDG de Hiya, Alex Algard.

Hiya dit que la nouvelle technologie est informée par des flux de données en direct provenant d’opérateurs, d’appareils et d’applications. L’IA adaptative « observe les modèles laissés par les spammeurs dans le trafic réseau et s’adapte en temps réel pour les bloquer sans avoir besoin d’un recyclage humain ou de données historiques », explique la société.

La société compare la nouvelle capacité aux approches actuelles qui réagissent aux numéros de téléphone connus utilisés par les spammeurs, fonctionnant même si les spammeurs changent de numéro, d’opérateur ou d’autres tactiques.

Hiya, qui propose également la technologie d’identification de l’appelant et l’analyse des appels, figure actuellement au 51e rang de l’indice . 200 des sociétés technologiques privées du nord-ouest du Pacifique.

La société s’est détachée de Whitepages en 2016. Elle a levé plus de 39 millions de dollars en quatre tours de table, selon la base de données de capital-risque PitchBook. Les concurrents incluent Truecaller et Whoscall.

Hiya compte désormais plus de 200 millions d’utilisateurs et 140 employés, avec des bureaux à Seattle, Londres et Budapest.