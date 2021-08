Spanky And Our Gang: Sunshine Pop à son meilleur et le plus brillant

Le quintette Spanky And Our Gang de Bloomington, dans l’Illinois, tire son nom des comédies des années 30 de Hal Roach Our Gang, connues aujourd’hui sous le nom de Little Rascals. Cette implication d’évasion convenait à leur musique, qui était communément appelée « pop du soleil » : un hybride de chant harmonieux à contrôle rapproché avec des éléments d’airs de spectacle nostalgiques et une bouffée de pop bubblegum sucré. Avancez Elaine “Spanky” McFarlane, Nigel Pickering, Paul “Oz” Bach, Malcolm Hale et John “The Chief” Seiter.

D’une certaine manière, ils représentaient l’antithèse du rock protestataire des années 60 : à une époque où il était de rigueur de chroniquer les troubles du monde occidental via une angoisse plaintive, Spanky And Our Gang avait plus en commun avec Les mamans et les papas ou les cornemuseurs de citron. Ils n’essayaient pas de changer le monde à travers des chansons ; ils étaient en mission pour fournir évasion et baume auditif.

Le premier album éponyme du groupe, sorti via Mercury le 1er août 1967, contenait ce qui allait devenir des millions de singles vendus dans “Sunday Will Never Be The Same” et le sublime “Lazy Day”. Terry Cashman et Gene Pistilli, auteurs-compositeurs chevronnés en coulisses, ont écrit le premier. À l’origine une ballade simple, le Gang a changé la dynamique de la chanson en ajoutant un “Ba-da-da-da-da” vocal qui a cimenté le crochet pour les auditeurs de radio et a élevé la piste en territoire classique.

Contrairement à Mamas And Papas de John Phillips, l’équipe de Spanky n’a pas écrit de matériel original, mais s’est fait un mérite en revisitant des paroliers aussi expérimentés que Meredith Wilson, dont la pièce de Broadway “Ya Got Trouble (In River City)” a reçu une note implacablement joyeuse. retour en arrière. Tony Powers, collègue de Brill Building (qui a composé des morceaux repris par tout le monde, de The Banana Splits à EMBRASSER) était le cerveau derrière “Lazy Day”, une pépite de la société de production de films Screen Gems qui aurait facilement pu tomber entre les griffes des Monkees. Pour réitérer : nous ne parlons pas ici de « Masters Of War » ; tout est question de pop pure.

Le pianiste et compositeur de jazz bebop/cool Bob Dorough a donné l’impulsion à une version élancée de “5 Definitions Of Love”. La chanteuse folk Jo Mapes, qui a écrit pour The Monkees et The Association, avait un autre véhicule Spanky parfait à remettre dans « Come And Open Your Eyes (Take A Look) ». Aussi disparate que cela puisse paraître, tout cela était lié grâce aux côtelettes de production de Jerry Ross, mentor de Kenny Gamble et l’homme aux commandes de “Sunny” de Bobby Hebb et de l’épopée “Venus” de Shocking Blue. ce qui signifie que son passé et ses séquelles étaient des références impeccables.

Peut-être que l’autre morceau qui se démarque est une première reprise de “Leaving On A Jet Plane” de John Denver, désormais indémodable, le standard facile à écouter que Peter, Paul et Mary ont fait leur plus gros succès, bien que sa position de n ° 1 soit arrivée en 1969. Tout à fait pourquoi Spanky et co n’ont pas jugé bon d’en faire un single est une énigme, mais ils ont raté une chance là-bas car l’harmonie à quatre voies aurait sûrement eu un impact énorme.

Peu importe, les efforts très arrangés sur cet album sous-estimé le valent bien à redécouvrir. Indépendamment de ce qui se trouvait dans les sous-bois, c’est une musique d’une époque lointaine et plus innocente. Un an plus tard, ils ont attrapé une touche du virus du blues psychédélique et ont enchaîné avec Like To Get To Know You, mais même alors, tout dans leur garage était bien ordonné. Ils étaient ce type de groupe.

