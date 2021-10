Spar Girona cède à la puissance de but du Dinamo Kursk

27/10/2021 à 20:21 CEST

Le Spar Girona a concédé mercredi sa deuxième défaite du parcours en Euroligue en s’inclinant 92-75 contre le Dinamo Koursk, champion de la plus haute compétition européenne de la saison 2016-17 et finaliste de l’année académique 2018-19.

Uni

Dynamo Koursk, 92

(27 + 18 + 25 + 22): Baric (14), Ogunbowale (17), Olga Frolkina (9), Howard (26) et Lisec (14) -cinq de départ-; Prince (7), Kozik (2), Evgeniia Frolkina (3) et Shabanova.

UNI Spar Gérone, 75

(19 + 15 + 16 + 25) : Palau, Drammeh (9), Gardner (11), Burke (25) et Reisingerová (9) -cinq départs- ; Labuckiene (8), Flores (2), Eldebrink (7), Iho López (2) et Soler (2)

Arbitres :

Smiljanic (Serbie), Kaludjerovic (Monténégro) et Lucic (Monténégro)

Incidents :

Match correspondant à la quatrième journée de l’Euroligue féminine de basket-ball, disputé au Sport Concert Complex, à Koursk, en Russie, à huis clos

Gérone, incapable de répondre à la puissance de but de Koursk, a brisé une séquence de quatre victoires consécutives, dont deux en Europe et deux en Endesa League, mais il reste au milieu du tableau du groupe C de l’Euroligue, avec deux victoires en quatre matchs.

La supériorité locale était évidente dès la première minute du match, avec un 6-0 initial et une différence de 12 points à la fin du premier quart-temps (27-19). L’équipe d’Alfred Julbe a tenté de réagir, mais Kursk a confirmé son avance au deuxième quart, emmenée par Arike Ogunbowale, onze points à la mi-temps, Natasha Howard (10) et Olga Frolkina (9).

Jeu résolu à la mi-temps

Les Russes ont laissé le jeu presque sur la bonne voie en première mi-temps (45-34), grâce au succès dans le triple, avec 50% (6/12), par 20% des Catalans, et dans les coups de deux, avec 61%, par 44% de visiteurs. En fait, Gérone n’a gardé ses options que grâce au poignet omniprésent de Kennedy Burke, marquant 16 points dans les 20 premières minutes.

Le contrôle de Koursk s’est accentué après le passage dans les vestiaires, et Howard a placé l’avantage local maximum à 21 points (57-36) avec six points d’affilée. Howard, incontrôlable pour Julia Reisingerová, a clôturé le troisième quart-temps avec 22 points, avec deux de plus que la visite de Burke.

Burke (24 ans) était le seul joueur de Gérone à dépasser les 12 points, tandis que le Dinamo comptait quatre joueurs à deux chiffres: Howard (26), meilleur buteur du match, Ogunbowale (17) et Eva Lisec et Nika Baric (14). Le duel étant déjà résolu, Gérone s’est imposé dans le dernier quart-temps (22-25) pour laisser définitivement l’équipe électronique à 92-75. .