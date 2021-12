Spar Girona vise une victoire d’un énorme prestige en Hongrie

12/08/2021 à 21:05 CET

Le Spar Gérone, deuxième du groupe B de l’Euroligue à l’entame de cette huitième journée, visite ce jeudi (18h00) au leader, Sopron Basket, avec l’illusion de remporter une victoire d’un immense prestige, puisque l’équipe hongroise a terminé quatrième lors des deux dernières éditions du tournoi (2018-19 et 2020-21) et deuxième lors de la saison 2017-18.

L’équipe d’Alfred Julbe a abandonné un serré 63-68 contre Sopron au premier tour, debout, et maintenant ils veulent commencer la deuxième moitié de la phase de groupes avec une victoire pour se réaffirmer dans la moitié supérieure du tableau. Ainsi, cela animerait le rêve de terminer dans les quatre premiers et de passer aux huitièmes de finale de l’Euroligue.

Avec les victoires obtenues contre le Gaulois Basket Landes (71-80) et le bas, le Polonais Arka Gdynia (80-70), Gérone s’est classé deuxième dans le tableau du groupe B, à égalité avec quatre victoires et trois défaites avec Beretta Famila Schio et le turc Fenerbahce Safiport, leurs deux prochains rivaux, et Galatasaray.

Défaite inattendue

ETA Sopron, Gérone cherchera à surmonter la défaite inattendue qu’ils ont subie ce week-end contre Lointek Gernika Bizkaia (63-63) dans la Ligue Endesa, où l’équipe est désormais troisième, deux victoires derrière le leader, Perfumerías Avenida, et une derrière Valence.

Dimanche dernier, c’était la première défaite après une série de cinq victoires consécutives. et met un terme à une brillante série de résultats et joue pour Gérone, mais l’équipe est confiante de retrouver les sensations en Hongrie, ce jeudi.

Gérone a également le meilleur buteur de la meilleure compétition continentale : l’attaquant Kennedy Burke, qui marque 20,6 points par match. Julbe a les pertes de l’escorte Frida Eldebrink et de l’attaquante María Araújo et ne pourra pas compter sur la nouvelle venue Michaela Onyenwere, qui n’est pas inscrite en Euroligue.