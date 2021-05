Spatial Audio pour les artistes indépendants entrants, comment préparer votre musique

Nous avons aujourd’hui de nouveaux détails sur Apple Lossless et Spatial Audio pour les artistes indépendants. Les formats audio Spatial Audio et Lossless récemment annoncés par Apple pour Apple Music devraient être lancés le mois prochain. Alors que nous savons qu’il s’est associé à de grands artistes comme Ariana Grande, Maroon 5 et Kacey Musgraves, entre autres, pour apporter le premier audio 3D et hi-fi à son service de streaming, qu’est-ce que cela signifie pour le reste d’entre nous ? Après que du code faisant allusion au nouveau service ait fait surface avant l’annonce officielle d’Apple, suivi de, ce qui était pour certains, une confusion sur les casques/systèmes de lecture audio qui peuvent réellement le prendre en charge, nous nous sommes immédiatement demandé si ces livrables audio hi-fi seraient également disponible pour les artistes indépendants. Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’annonces directes, nous avons fait quelques recherches, fouillant dans les caisses, et des sources suggèrent que le nouveau streaming Spatial Audio et Lossless d’Apple sera effectivement disponible pour les indépendants dans un proche avenir. Plus de détails ci-dessous.

Spatial Audio pour les artistes indépendants

Apple Lossless et Spatial Audio pour les artistes indépendants seront-ils disponibles ? Les artistes indépendants peuvent-ils télécharger des pistes Spatial Audio sur Apple Music ? Les services de distribution indépendants le soutiendront-ils même ? Comment un artiste indépendant obtient-il des chansons mixées Spatial Audio sur Apple Music ?

Dolby Atmos n’est pas une nouvelle technologie pour les producteurs de musique, mais le support d’Apple Music pour le streaming Spatial Audio alimenté par Atmos l’est. Bien qu’il ait déjà annoncé que des milliers de pistes mixées et masterisées avec la 3D de type cinéma de Dolby, la technologie de lecture multidirectionnelle (ou des suites de production similaires ?) sera disponible au lancement le mois prochain, cela soulève la question de savoir si tout le monde sera ou non capables de créer leurs propres chansons Spatial Audio pour Apple Music ou non. Au lancement, il semble que ce soit juste quelque chose disponible pour les artistes «pro» via les grands labels, mais nous avons récemment entendu dire que ces fonctionnalités seront disponibles pour les artistes indépendants dans ce qui pourrait très bien être dans un avenir proche, bien que le calendrier de disponibilité semble toujours être dans les travaux.

Selon nos sources familières avec les exigences d’Apple et autres, la plupart, sinon tous les principaux distributeurs, y compris probablement TuneCore et Distrokid – les deux services les plus populaires et les plus facilement disponibles pour les artistes indépendants et les producteurs de chambre à coucher – ont déjà été informés par Apple sur Spatial Audio exigences et livrables. Nous avons parlé avec le chef de DistroKid qui a confirmé que le distributeur travaille effectivement pour être le premier à activer Spatial :

DistroKid prévoit d’être le premier distributeur à activer les nouveaux formats audio sans perte et spatial d’Apple pour les artistes indépendants.

Pas de surprises ici – DistroKid est apparemment le seul distributeur en ce moment qui permet aux artistes indépendants d’obtenir la marque “Tidal Master” sur Tidal – mais cette information, en combinaison avec ce que nous entendons ailleurs, confirme pratiquement la distribution de musique Lossless et Spatial Audio pour artistes indépendants.

Exigences de diffusion audio spatiale

Nous avons également des informations sur ce à quoi les artistes indépendants peuvent s’attendre en termes d’exigences de livraison si et, plus probablement, quand Spatial Audio devient disponible via des distributeurs indépendants. Les exigences livrables sont spécifiques mais aussi assez standard dans l’ensemble de l’industrie à ce stade. Selon nos sources, ceux qui utilisent la plate-forme de mixage et de mastering Dolby Atmos pour Spatial Audio devront fournir des fichiers BWF + ADM – un format de rendu de fichier wave de diffusion standard disponible dans la suite Dolby Atmos. Bien que ces livrables non compressés soient ce dont Apple aura besoin, ce sera une bonne idée de vérifier auprès de votre distributeur de choix pour s’assurer que c’est ainsi que les choses fonctionnent de leur côté le moment venu.

Voici un aperçu rapide de la façon de préparer votre musique pour Spatial Audio et de préparer votre pipeline de production :

Vérifiez auprès de votre distributeur de choix quand il l’activera (encore une fois, Apple a informé les distributeurs et ne les empêche pas de l’activer). Familiarisez-vous avec Dolby Atmos. Atmos fonctionne via un ou plusieurs plugins pour Logic Pro (plus de détails à ce sujet ci-dessous), nativement dans Pro Tools et Nuendo, ou un studio de mastering qui a implémenté la prise en charge d’Atmos. Apple a des initiatives pour doubler le nombre de studios compatibles Atmos « sur les principaux marchés, offrant des programmes éducatifs et fournissant des ressources aux artistes indépendants ». Suivez les spécifications Atmos spécifiques à Apple pour la livraison (Apple nécessite des fichiers BWF + ADM). Dolby a beaucoup d’excellentes documentations sur le processus de préparation d’Atmos.



Apple Lossless pour les indes

Pour les téléchargements sans perte, Apple utilisera ALAC (Apple Lossless Audio Codec) «pour préserver chaque bit du fichier audio original. Cela signifie que les abonnés Apple Music pourront entendre exactement la même chose que les artistes créés en studio. »

DistroKid, par exemple, accepte WAV, MP3, AIFF, CDDA, M4A, Windows Media (WMA) ou FLAC à “presque” n’importe quel bit et fréquence d’échantillonnage. Des sources nous disent que les distributeurs acceptent et fournissent déjà des catalogues dans des fichiers haute résolution et il semble que ces exigences fonctionneront avec Apple Lossless.

Spatial Audio pour les indépendants dans Logic Pro

Les workflows Dolby Atmos sont «activés par des intégrations natives dans les DAW Avid Pro Tools et Steinberg Nuendo» dès maintenant. Cependant, il semble que le Dolby Atmos Music Panner, utilisé avec le Dolby Atmos Renderer, permettra aux artistes indépendants et aux producteurs de chambres de créer les livrables BWF + ADM Spatial Audio requis via la norme de plug-in AU sur macOS. Espérons que des détails plus spécifiques apparaîtront sous peu sur ce front, mais il semble que la simple installation des deux applications/plug-ins susmentionnés permettra à n’importe qui de créer les fichiers BWF + ADM Spatial Audio.

Avec Avid Pro Tools et Nuendo offrant une prise en charge native de Dolby Atmos, une sorte d’intégration plus directe et native pour les livrables Spatial Audio dans Logic Pro est quelque chose que nous prévoyons d’être dans le pipeline.

