Spatial Audio sera la fonctionnalité clé d’Apple Music HiFi

Apple Music HiFi arrive. . a découvert des éléments de preuve de cette fonctionnalité sur le code iOS 14.6 beta 1. Vendredi, nos collègues de 9to5Google ont publié un rapport contenant encore plus d’informations sur Apple Music HiFi avec la version bêta de l’application Apple Music sur Android. Avec une annonce potentielle la semaine prochaine, voici en quoi je pense que le service sera différent des autres concurrents de streaming musical.

Tout a commencé par une rumeur sommaire suggérant que les AirPods 3 et Apple Music HiFi pourraient être lancés «dans les semaines à venir». Lorsque Apple a publié iOS 14.6 beta 2 et supprimé la preuve d’une version HiFi de son service de streaming musical, Filipe Espósito de . a publié ses découvertes sur la version bêta précédente, qui comprenait des références de code à «Dolby Atmos», «Dolby Audio» et «Lossless». “

Maintenant, avec la découverte de 9to5Google, il est plus clair qu’Apple envisage en effet de lancer cette fonction plutôt tôt que tard. Apple Music pour Android a également révélé pour la première fois des détails sur l’offre groupée Apple One avant son lancement.

Avec Apple Music 3.6.0 Beta, déployé maintenant via le Google Play Store, nous avons trouvé des signes similaires d’options de streaming audio et de téléchargement de haute qualité sur Apple Music pour Android. Comme vous vous en doutez, Apple inclut un avertissement proéminent sur la quantité de données et de stockage utilisées par l’audio de haute qualité.

Les fichiers audio sans perte utiliseront beaucoup plus d’espace sur votre appareil. 10 Go d’espace pourraient stocker environ: – 3000 chansons en haute qualité – 1000 chansons avec perte sans perte – 200 chansons avec un streaming haute résolution sans perte sans perte consommeront beaucoup plus de données. Une chanson de 3 minutes sera approximative: – 1,5 Mo avec un rendement élevé – 6 Mo avec une qualité élevée à 256 kbps – 36 Mo avec sans perte à 24 bits / 48 kHz – 145 Mo avec une haute résolution sans perte à 24 bits / 192 kHz La prise en charge varie et dépend de la disponibilité de la chanson, des conditions du réseau et de la capacité du haut-parleur ou du casque connecté.

Différente des références dans iOS 14.6, l’application Android n’inclut pas de références à «Dolby Atmos» et «Dolby Audio», et voici où Apple se différenciera des autres services et offrira à ses utilisateurs d’iPhone un contenu exclusif avec l’intégration AirPods.

Comment profiter au mieux des services de streaming HiFi? Et qu’offre Apple Music HiFi?

Pour l’instant, la meilleure façon de profiter des chansons HiFi est d’utiliser un casque filaire dédié. Deezer a récemment intégré son service avec HomePod, mais même avec un compte HiFi, je ne pouvais pas entendre la différence entre la qualité AAC d’Apple Music 256kbps par rapport au FLAC 16 bits / 44,1 kHz de Deezer, que HomePod prend en charge techniquement.

Si Apple souhaite que ses utilisateurs profitent pleinement de la HiFi – et les rumeurs suggèrent que la société ne facturera pas plus pour cette qualité – elle devrait se concentrer sur sa fonction Spatial Audio avec la gamme AirPods, tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de télécharger de nombreuses données à diffuser. en Hi-Res Lossless avec des écouteurs filaires.

Avec Spatial Audio, les utilisateurs sont déjà époustouflés par l’expérience audio Apple TV +. Si la société annonce le support HiFi apportant Spatial Audio aux chansons, c’est ainsi que je pense que la société fera un pas de plus pour ceux qui ont déjà dépensé beaucoup d’argent sur sa ligne AirPods et ne veulent pas acquérir un autre casque filaire pour en profiter. de cette fonctionnalité.

Alors qu’Apple se dirige vers un avenir sans fil, il serait étrange que la société oblige les utilisateurs à acheter un casque filaire pour faire l’expérience de la HiFi et comme il existe des limitations sur la capacité Bluetooth de partage de données par voie hertzienne, la fonction Spatial Audio serait un moyen pour les utilisateurs. entendre immédiatement la différence entre la qualité standard et la qualité Hi-Fi.

Une autre façon pour les utilisateurs de faire l’expérience d’Apple Music HiFi avec ses AirPod pourrait venir avec l’intégration de la puce H1, qui pourrait traiter les données diffusées et offrir une meilleure qualité même avec le flux Bluetooth.

Il est important de noter qu’à partir de maintenant, tous les AirPod ne prennent en charge que 256 kbps AAC Bluetooth. Sony, d’autre part, a son codec LDAC pour les écouteurs sans fil qui diffusent 990 kbps. Une façon pour Apple de gérer Apple Music HiFi sur les AirPods Max pourrait être d’utiliser son codec ALAC, qui n’est pas activé pour le moment, mais offrirait certainement une meilleure qualité de flux pour son casque le plus cher.

Différences entre Apple Music HiFi sur iPhone, appareils Android

Comme le code l’indique, les utilisateurs d’iPhone profiteront probablement de Spatial Audio tout en étant également en mesure de diffuser et de stocker Lossless et Hi-Res Lossless avec des écouteurs correctement câblés. Les utilisateurs d’Android, en revanche, ne pourront pas utiliser la fonction Spatial Audio, mais diffuseront et stockeront des chansons Lossless.

Si les AirPods 3 sont dévoilés la semaine prochaine, ils y apporteront probablement Spatial Audio, ce qui donnerait à toute la gamme AirPods cette fonctionnalité. Si Apple Music HiFi est annoncé, les utilisateurs d’AirPods Max pourront également profiter pleinement de leur paire d’écouteurs à 550 $, et il serait au moins logique que la société y ait inclus deux puces H1.

Maintenant, ce que je trouve étrange, c’est le moment choisi pour cette fonctionnalité, car Apple a arrêté le HomePod original il y a deux mois. L’enceinte intelligente pourra-t-elle profiter de cette qualité HiFi? Ou le plus petit HomePod mini pourra-t-il diffuser en continu Hi-Res Lossless?

Emballer

Bien que des preuves soient là, il appartient toujours à Apple d’annoncer Apple Music Hi-Fi. Alors que nous sommes à trois semaines de la WWDC 2021 et d’un tout nouveau cycle logiciel, l’entreprise serait-elle prête à une dernière surprise?

On ne sait toujours pas comment Apple gérera cette toute nouvelle qualité sonore, mais si la société lance Apple Music Hi-Fi pour le prix actuel de 9,99 $ / mois, elle donnerait une réponse solide à Spotify, qui a récemment augmenté son prix d’abonnement.

