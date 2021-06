Spatial Audio sur Apple Music : comment activer, rechercher et lire

Spatial Audio a été officiellement lancé sur Apple Music, optimisé par Dolby Atmos pour ceux qui exécutent iOS/tvOS 14.6 et macOS 11.4 ou une version ultérieure. Voyons comment trouver et lire Spatial Audio, ainsi que comment activer la fonctionnalité pour qu’elle fonctionne avec d’autres écouteurs en plus des AirPods et des Beats.

Spatial Audio sur Apple Music offre une expérience très riche et immersive lors de l’écoute avec iPhone, iPad, Mac et Apple TV 4K avec HomePod ou d’autres haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Voici comment Apple décrit la fonctionnalité : « Profitez d’une expérience multidimensionnelle qui va au-delà de la simple écoute de la musique et vous donne l’impression d’être à l’intérieur. »

La grande partie est qu’il est disponible pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires. Nous nous concentrerons sur Dolby Atmos Spatial Audio pour ce didacticiel, mais vous pouvez également activer la musique haute résolution sans perte sur Apple Music avec iOS 14.6 et versions ultérieures. Sur iPhone/iPad, accédez à Paramètres > Musique > Qualité audio > Audio sans perte. Et voici plus de détails sur le fonctionnement de Lossless avec Apple Music.

Comment activer l’audio spatial sur Apple Music

La valeur par défaut est la détection automatique pour Dolby Atmos Spatial Audio dans iOS 14.6 et versions ultérieures. Cela fonctionne lorsque vous utilisez des AirPods, des AirPods Pro/Max, des écouteurs Beats récents et les haut-parleurs intégrés sur les iPhone XR récents et les modèles iPad récents et récents.

Cependant, Apple indique que vous pouvez également utiliser Spatial Audio avec n’importe quel casque prenant en charge Dolby Atmos avec le paramètre “Toujours activé”.

Sur iPhone et iPad exécutant iOS 14.6 ou version ultérieure, accédez à l’application Paramètres. Faites glisser vers le bas jusqu’à Musique > Dolby Atmos. La valeur par défaut doit être Automatique ; appuyez sur Toujours activé si vous souhaitez utiliser Spatial Audio avec des écouteurs non pris en charge par Apple/Beats



Comment trouver et lire Dolby Atmos Spatial Audio

Apple Music met en évidence le contenu disponible dans Spatial Audio dans les onglets Écouter maintenant, Parcourir et Rechercher dans le Onglet Parcourir, consultez toutes les listes de lecture composées de toute la musique Spatial Audio comme : Hits, Hip-Hop, Pop, Country, Rock et Jazz. Onglet de recherche, il y a une nouvelle catégorie Spatial Audio en haut à gauche Apple Music l’utilise comme hub pour tout le contenu Dolby Atmos Spatial Audio, y compris les vidéos, la musique, les didacticiels, les albums en vedette, le nouveau contenu, etc. l’album ou la chanson est disponible dans Spatial Audio, tirez-le dans Apple Music Sous la pochette de l’album et le bouton de lecture, recherchez “Dolby Atmos”. coin supérieur droit) et appuyez longuement sur l’icône du casque > recherchez Spatial Audio en bas à droite et Dolby Atmos sous le curseur de volume

Et voici à quoi ressemble la catégorie de recherche dédiée à Spatial Audio (vous pouvez également rechercher « Spatial Audio » pour trouver beaucoup de contenu) :

Une dernière chose à savoir, si vous avez téléchargé des albums sur votre appareil, vous devrez les supprimer et les retélécharger pour activer Dolby Atmos Spatial Audio.

Pour plus de détails, Apple répond à une variété de questions fréquemment posées dans un document d’assistance Spatial Audio ici. Avez-vous testé le nouveau format immersif ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

