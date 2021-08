SPC Atenea Fit 2: balance intelligente avec 13 métriques et prix du rire

C’est aussi le premier du genre conçu avec du verre ITO et a une autonomie d’un an.

SPC renouvelle sa balance intelligente Atenea Fit avec le nouveau modèle Atenea Fit 2. Elle a été conçue pour fournir à tous les profils d’utilisateurs toutes les informations nécessaires pour prendre soin de leur santé et de leur forme physique. Atenea Fit 2 est fabriqué avec une couche supérieure d’ITO, sans métal, pour une plus grande sensibilité et ainsi pouvoir obtenir des résultats plus fiables et précis : il offre une surface plus lisse et plus uniforme, avec un meilleur sens de contact, puisqu’il utilise un film conducteur à la place des électrodes métalliques traditionnelles. Conçue en verre trempé, la balance attire l’attention par sa finition impeccable. De plus, il est plus facile à nettoyer et, grâce à ses coins arrondis, vos pieds seront protégés contre d’éventuels coups.

13 types d’enregistrements

Il offre 13 mesures qui, en plus du poids, incluent l’indice de masse corporelle (IMC), la graisse corporelle, la teneur en eau, le taux musculaire, le taux de protéines, le métabolisme basal, la masse osseuse, le volume de graisse, le poids corporel, l’âge physique, le type de corps et score corporel. Pour ce faire, il utilise une technologie d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA), qui se caractérise par sa haute précision jusqu’à 180 kg.

Cette balance est facilement contrôlable depuis votre smartphone ou tablette via l’application SPC IoT (disponible pour Android et iOS), et est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. Il est également capable de se connecter à d’autres appareils de la gamme SPC Smart Home, permettant la création d’une routine ou d’un scénario associé à son utilisation.

12 mois d’autonomie et multi-utilisateurs

Concernant son autonomie, grâce à sa technologie Bluetooth 4.0 basse consommation, il peut fonctionner jusqu’à douze mois, à partir de trois piles AAA.

Atenea Fit 2 est une balance multi-utilisateurs intelligente car elle permet de stocker les données de jusqu’à dix profils. En plus de les identifier automatiquement, il est synchronisé avec l’application SPC pour générer des statistiques de progression afin que les utilisateurs puissent analyser l’évolution de leur poids dans le cadre de leur panneau de contrôle complet. Que vous soyez un athlète de haut niveau ou que vous preniez simplement soin de votre santé, Atenea Fit 2 fournit les informations les plus complètes pour vous motiver à atteindre vos objectifs.

Prix ​​et disponibilité

SPC Atenea Fit 2 est disponible en blanc au prix de 27,90 euros.

www.spc.es