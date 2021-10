SPC Espirare Ion et Espirare Max : des purificateurs intelligents pour couvrir des pièces de toute taille

Les deux offrent un filtre True HEPA 13, qui élimine jusqu’à 99,95 % des particules nocives.

SPC, la société technologique espagnole spécialisée dans les produits électroniques grand public intelligents, a présenté deux nouveaux purificateurs d’air intelligents, Espirare Max et Espirare Ion. Les appareils, conçus pour améliorer la qualité de l’air et garantir un espace exempt de particules nocives, se distinguent par leurs performances : ils sont ultra-silencieux, intelligents, offrent quatre phases de purification – préfiltre, filtre True HEPA 13, charbon actif et technologies supplémentaires .comme ioniseur ou lumière UV-C— et s’adapter à différents espaces.

Taille jusqu’à 0,3 m

Espirare Max et Espirare Ion éliminent efficacement 99,95 % des allergènes en suspension dans l’air couramment présents de 0,3 m ou plus – des particules telles que la poussière, les poils d’animaux, les bactéries, le pollen et de nombreux autres allergènes qui ont tendance à être en suspension dans l’environnement -, en plus de 100% fumée de tabac et mauvaises odeurs grâce au charbon actif, restituant un air plus pur.

Ecran tactile

Les purificateurs ont un écran tactile et différents modes d’utilisation. L’un d’eux, l’automatique, contrôle en temps réel les niveaux de qualité de l’air en ajustant automatiquement la puissance de filtration. Ils sont également équipés d’une minuterie, pour les activer pendant un certain temps, et d’une fonction de sécurité enfant, dans le cas de l’Espirare Max.

Discret

L’Espirare Max et l’Espirare Ion sont ultra-silencieux – ils restent inférieurs à 32 et 43 dB – et ont respectivement une puissance de 48 watts et 35 watts. Le design discret et moderne des deux appareils s’intègre parfaitement au style de n’importe quelle maison. Avec de petites dimensions et un poids inférieur à 5 kg, ils peuvent être transportés n’importe où — Espirare Max dispose également d’une poignée pratique.

Télécommande

Ces nouveaux purificateurs d’air SPC se contrôlent depuis votre smartphone ou votre tablette et sont compatibles avec les principaux assistants vocaux (Amazon Alexa et Google Home Assistant). Ils sont également capables de se connecter avec d’autres appareils de la ligne Smart Home de SPC, ce qui permet de créer une routine ou un scénario associé à leur utilisation : par exemple, qu’ils soient activés pendant les heures centrales de la journée ou qu’ils soient éteints en disant « bonne nuit ».

Espirare Max, avec lumière UV et conçu pour les grandes pièces

SPC Espirare Max a une méthode de purification en quatre étapes. Le préfiltre, qui absorbe les grosses particules, telles que la poussière et les cheveux en suspension ; True HEPA 13, un filtre à air à particules très efficace pour éliminer jusqu’à 99,95 % des particules nocives et filtre les plus petites comme le pollen, les bactéries, les acariens ou autres allergènes ; et le charbon actif, qui réduit et élimine les mauvaises odeurs (tabac, nourriture, humidité ou animaux de compagnie) et les vapeurs dans l’air. La dernière phase est la lumière ultraviolette – UV-C, entièrement protégée de l’utilisateur – qui expose et purifie l’ADN des organismes tels que les virus, les champignons ou les germes pour un nettoyage complet.

Ce purificateur haute performance offre un débit d’air propre (CADR) de 400 m³/h. Il est recommandé pour une utilisation dans des pièces jusqu’à 145 m2, couvrant efficacement jusqu’à 50 m2, ce qui le rend parfait pour toute chambre, bureau ou salon. Sa partie supérieure, une sphère lumineuse très visible, rapporte la qualité de l’air en temps réel à l’aide de couleurs.

Espirare Ion, avec ioniseur et parfait pour les petites pièces

Espirare Ion propose également une méthode de purification en quatre étapes. Le préfiltre, qui absorbe les grosses particules, telles que la poussière et les cheveux en suspension ; True HEPA 13, un filtre à air à particules très efficace pour éliminer jusqu’à 99,95 % des particules nocives et filtre les plus petites comme le pollen, les bactéries, les acariens ou autres allergènes ; et le charbon actif, qui réduit et élimine les mauvaises odeurs (tabac, nourriture, humidité ou animaux de compagnie) et les vapeurs dans l’air. La dernière phase, l’ioniseur, génère un flux de millions d’ions négatifs dans l’environnement, qui se lient aux particules chargées positivement (telles que la poussière, les acariens ou les germes) présentes dans l’air pour les précipiter au sol. De cette façon, il gardera l’environnement propre, sans odeurs, allergènes ou contamination d’aucune sorte, en les réduisant à leur expression minimale en permanence. De plus, il permet de mettre fin à la charge électrostatique, si courante dans les maisons d’aujourd’hui.

Ce purificateur haute performance offre un débit d’air propre (CADR) de 90 m³/h. Il est recommandé pour une utilisation dans des pièces jusqu’à 32 m2, couvrant efficacement des espaces de 11 m2, ce qui le rend parfait pour toute chambre, salle à manger ou petit salon.

Espire Max, 229,90 euros

Espirare Ion, 109,90 euros

www.spc.com