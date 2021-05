SPCE Stock: Virgin Galactic montre ce qui peut mal tourner avec un SPAC

Vierge Galactique (NASDAQ:SPCE) et l’action SPCE sont un parfait exemple de ce qui ne va pas avec les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Comme Groucho Marx l’a dit dans The Cocoanuts il y a près d’un siècle, «Vous pouvez avoir n’importe quel type de maison que vous voulez. Vous pouvez même obtenir du stuc. Oh, comment tu peux rester coincé-oh!

Le fait est que les SPAC sont des spéculations. Ce ne sont pas des investissements. Certains peuvent se transformer en investissements. Mais ces accords n’ont pas été approuvés par les banquiers d’investissement. Les affirmations faites par leurs sponsors n’avaient pas à être vraies à l’époque.

Chamath Palihapitiya, qui a introduit Virgin Galactic sur le marché sous le nom d’IPOA, a déclaré que tout ce qu’il avait à faire pour conclure ses affaires était de se connecter à CNBC et d’en parler.

Mais le cadeau de la bavure a un prix. Quel est l’intérêt d’histoires qui ne sont même pas vraies?

Action SPCE et ce qui a augmenté

Virgin Galactic était un projet de recherche de Richard Branson.

Branson voulait voir si une entreprise pouvait être construite à partir de SpaceShipOne, l’avion spatial bon marché que Burt Rutan avait envoyé à une hauteur de 100 km en 2003.

Virgin Galactic a construit SpaceShipTwo et a déclaré qu’il en ferait une entreprise. Mais à un prix de 250 000 $ pour un trajet de 90 minutes, c’était toujours un modèle commercial peu pratique.

Il a également fallu beaucoup d’efforts pour y aller. Virgin Galactic brûle 200 millions de dollars chaque année. Le private equity ne souhaitant pas fournir plus d’argent, Branson s’est tourné vers Palihapitiya, qui l’a amené sur le marché en tant que président. Ils ont monté cette fusée à un sommet de 54 $ / action en février, une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars.

Rien de tout cela n’a jamais eu de sens pour moi. Même pendant que le stock augmentait, je mettais en garde contre cela.

Regard sur l’histoire

Branson a passé sa vie à créer des entreprises, à vendre des actions, puis à se vendre lorsque ces entreprises ont commencé à échouer. Il y avait Virgin Mail Order, Virgin Records, Virgin Games, Virgin Atlantic Airlines, Virgin Holidays, Virgin Radio, Virgin Cola, Virgin Cinema, Virgin Trains, voire Virgin Cosmetics. Chacun était une société distincte, avec son propre stock. Branson les lançait, les contrôlait, puis les regardait disparaître comme des lucioles.

Branson s’est construit une fortune estimée aujourd’hui à 4,2 milliards de dollars. Mais si vous recherchiez un investissement à long terme dans l’une de ces entreprises, vous vous retrouviez vide. Tout ce que Branson fait a une raison, et la raison en est Branson. Même ses premiers déménagements hors de Virgin Galactic, il y a un an, ont été présentés comme une protection pour ses autres entreprises.

Il n’y a rien d’illégal ni même de mal à tout cela. Richard Branson est l’entrepreneur ultime, le milliardaire en tant que marque, comme Malcolm Forbes seulement avec plus d’argent et, parfois, un profit à partager.

Je ne mettrais tout simplement pas l’argent de ma retraite sur lui.

La ligne de fond

Branson a obtenu plus que de l’argent de Virgin Galactic. Il y a SpaceShip Three, également appelé Virgin Imagine. Il y a Virgin Orbit, qui, selon Branson, lancera des satellites.

Mais avant même que Virgin ne réserve un seul vol touristique, Blue Origin de Jeff Bezos prévoit de lancer avec un passager payant en juillet. SpaceX sera lancé avec un équipage entièrement civil à l’automne. UBS parle de voler à l’autre bout du monde en une demi-heure d’ici 2030, en utilisant l’espace comme les avions actuels utilisent les pôles.

Ne vous attendez pas à ce que Virgin Galactic soit là. Palihapitiya est partie. Branson est parti. Même Cathie Wood’s Exploration spatiale et innovation ARK Le fonds (NYSEARCA: ARKX) est sorti. Comment le seul stock spatial mondial peut-il ne pas être dans le seul fonds spatial?

Tout le monde a quitté cette grande roue. Pourquoi êtes-vous toujours dessus? Vous ne voulez pas être coincé là-haut quand ils éteignent les lumières du parc d’attractions.

