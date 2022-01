Spécial 1/6 de CNN: Fox News « Savoure l’idée » d’une guerre civile

Depuis des années, les médias libéraux nous disent que le pays est dans une « guerre civile froide » ou une « guerre néo-civile » parce que les gens et les politiques qu’ils n’aiment pas ont de la popularité. Mais selon Anderson Cooper de CNN lors de l’émission spéciale du réseau aux heures de grande écoute du 6 janvier (Live From the Capitol: 6 janvier, un an plus tard), ce sont les gens des «autres réseaux» – alias Fox News – qui «savouraient l’idée» de déclencher un autre guerre civile en Amérique.

Le commentaire grotesque de Cooper est venu lors d’une conversation avec son panel de tous les membres démocrates du Congrès, mais s’adressait spécifiquement aux représentants Jason Crow (D-CO) et Ruben Gallego (D-AZ) parce qu’ils avaient tous deux servi à l’étranger (Crow était capitaine dans Army and Gallego était un caporal dans les Marines):

Les personnes mêmes qui en font la promotion ici sur les podcasts en ce moment et, vous savez, sur d’autres réseaux, qui n’ont probablement pas rendu service et ne l’ont pas vu par eux-mêmes, ils y seront emportés et détruits comme tout le monde. Je veux dire, ce n’est pas quelque chose dont quiconque devrait même parler ou souhaiter jamais penser.

Pour le contexte, l’habitude de CNN d’utiliser l’expression « autres réseaux » lorsqu’ils veulent faire vaguement allusion à Fox News et à leurs actions présumées.

« Pour les gens qui ont combattu, pour vous deux qui avez vu de près à quoi ressemblent les guerres civiles, qui avez vu à quoi ça ressemble – à quoi ça ressemble de près quand il y a la tribalisation des pays, la polarisation », a noté Cooper. . « Il y a beaucoup de gens qui lancent le terme « guerre civile ». Et certains sur les podcasts semblent apprécier l’idée de la destruction de la société. «

Plus de 45 minutes plus tard, Cooper parlait au représentant démocrate du Maryland, Jamie Raskin, du chagrin et de la guérison (puisque Raskin était au Capitole le jour de l’émeute peu de temps après le décès de son fils) lorsqu’il a suggéré que certains « médias » nous empêchaient de nous réunir :

Mais c’est l’une des choses de la difficulté non seulement du COVID mais de tout traumatisme, c’est qu’il vous isole. Dans votre chagrin, vous vous sentez isolé. Vous avez l’impression que personne ne comprend ce que vous vivez. Et ce pays est polarisé et nous sommes tous isolés les uns des autres par un virus, par les médias que nous regardons, peu importe. Comment vous rassemblez-vous ? Comment ce pays panse-t-il ses blessures et avance-t-il ?

CNN ne considère jamais la haine qu’ils crachent quotidiennement comme un problème.

Pourtant, avant que Cooper ne puisse se plonger dans son sale dénigrement de Fox News, Jake Tapper a tenté de réduire les «autres chaînes» en suggérant qu’ils étaient contre les policiers du Capitole qui se sont battus contre les émeutiers violents :

Permettez-moi simplement de dire que tandis que d’autres dans d’autres chaînes et dans d’autres parties du pays, les gens pourraient vous souiller tous et les personnes avec qui vous avez travaillé pour tenir la ligne ce jour-là, chacun de vous est un héros. Et vous vous êtes levé non seulement pour protéger les gens, vous avez défendu la démocratie. Vous avez bien sûr sauvé la vie des personnes qui servent dans ce bâtiment aujourd’hui, mais vous avez également servi la république.

En parlant de bravoure, pourquoi aucun de ces hommes n’a-t-il pu s’exprimer et nommer des noms ? Qui appelait à la guerre civile ? Qui était contre la police ? C’est parce que s’ils le faisaient, ils devraient alors prouver leurs accusations.

