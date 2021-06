Spécial fête des pères : assurance-vie et conseils financiers pour un avenir sûr

L’examen de tout investissement financier, y compris une police d’assurance-vie, doit être effectué soit périodiquement, soit en cas de changement de circonstances.

En tant que père, vous avez un rôle différent à jouer dans votre vie. Les responsabilités changent avec le temps à mesure que les enfants grandissent et atteignent l’âge adulte. Ce qui reste un lien crucial tout au long du processus, c’est la sécurité financière jusqu’à ce que les enfants soient seuls et se marient pour commencer leur voyage de manière indépendante. Pendant cette période où vous voyez vos enfants grandir, vous devez vous assurer qu’en tant que père, une sécurité financière adéquate leur est fournie jusqu’à ce que leurs objectifs soient atteints.

Dans une interview exclusive avec FE Online à l’occasion de la fête des pères, Manish Falor, directeur financier, Aegon Life Insurance, découvre quels objectifs un père doit atteindre, à quelle fréquence les revoir et d’autres conseils financiers et d’assurance que l’on peut utiliser.

Pour un père avec des enfants en bas âge par rapport à un père avec des enfants plus grands, dans quelle mesure l’approche sera-t-elle différente lors de l’achat d’une assurance-vie ?

L’assurance est achetée à des fins de protection. Lorsque vos enfants sont jeunes, généralement âgés de moins de 20 ans, vous devez vous occuper de presque tous leurs besoins. Cela signifie que le coussin financier que vous créez et les investissements que vous faites pour eux doivent être solides. Vous devrez non seulement vous assurer qu’ils sont financièrement en sécurité en votre absence, mais également créer un corpus pour financer leurs études, leur mariage, etc. Ainsi, vous avez besoin d’un plan d’assurance qui peut fournir une couverture vie adéquate ainsi que des retours sur investissement.

Avec les enfants plus âgés, bon nombre des responsabilités ont déjà été remplies. De plus, vos enfants pourraient ne plus être aussi dépendants de vous qu’ils l’étaient dans leur enfance. Par exemple, votre enfant pourrait avoir terminé ses études et pourrait même travailler.

De plus, vous seriez également plus âgé et pourriez avoir des problèmes de santé préexistants. En gardant cela à l’esprit, vous devriez rechercher une police d’assurance-vie dont les primes sont relativement moins élevées et les paiements importants.

Quels sont les objectifs qu’un père peut atteindre en souscrivant une police d’assurance-vie ?

Tous les pères veulent donner à leurs enfants une éducation de qualité, financer leurs rêves et même créer un corpus financier qui leur servira de filet de sécurité. La bonne police d’assurance vie peut vous aider à atteindre tous ces objectifs.

À quelle fréquence les besoins en assurance-vie doivent-ils être revus?

L’examen de tout investissement financier, y compris une police d’assurance-vie, doit être effectué soit périodiquement, soit en cas de changement de circonstances. En règle générale, s’il n’y a aucun changement dans votre situation, il est préférable de revoir la police tous les cinq ans.

Cependant, s’il y a des changements dans votre situation personnelle, comme un mariage, la naissance d’un enfant ou un changement important de revenus, alors ce serait un bon moment pour revoir votre police d’assurance-vie.

Pour les pères monoparentaux qui s’occupent seuls de leurs enfants, dans quelle mesure est-il important pour eux d’avoir une couverture d’assurance adéquate ?

Si l’assurance est importante pour chaque individu, quelle que soit sa situation matrimoniale ou familiale, elle l’est encore plus pour les parents isolés qui s’occupent seuls de leurs enfants.

Il y a deux aspects à garder à l’esprit ici. Premièrement, que votre santé et votre bien-être deviennent un facteur essentiel puisque vous vous occupez seul de votre enfant. Ainsi, toute diminution de revenu ou augmentation des dépenses médicales en raison de problèmes de santé peut être préjudiciable aux économies que vous pourriez faire pour l’avenir de votre enfant, par exemple, sa caisse d’études. Une police d’assurance maladie adéquate vous permettra de continuer à épargner et à investir pour votre enfant malgré une charge financière imprévue.

Deuxièmement, une couverture d’assurance-vie garantira qu’en cas de décès malheureux, vos enfants ne soient pas laissés à nu financièrement. Ils peuvent bénéficier du produit de la couverture d’assurance-vie.

Pour les acheteurs qui ne sont pas férus de technologie et qui ont du mal à gérer les questions d’assurance, quelle devrait être leur approche ?

Aujourd’hui, des solutions numériques innovantes sont déployées pour rendre l’ensemble du processus d’achat d’assurance facile, transparent et fluide. La seule technologie que vous devez vraiment comprendre est peut-être comment utiliser un téléphone portable. Nous pouvons supposer sans risque qu’une majorité d’individus peuvent accomplir cela.

Donc, mon seul conseil ici serait que vous n’avez pas besoin de rechigner devant le son de la technologie. Les parcours des utilisateurs sont conçus de telle sorte qu’il soit plus facile et pas plus difficile de souscrire une assurance en ligne. En quelques clics, vous pouvez souscrire une assurance, et cela pour la sécurité et le confort de vos maisons.

Quel serait le conseil que vous voudriez donner à tous les pères en cette fête des pères ?

Être père est une bénédiction et une source de grande joie. Cependant, c’est aussi une grande responsabilité. Vous êtes responsable du bien-être du présent et de l’avenir de votre famille. Et bien que cela soit important, vous devez également planifier votre retraite. Voici mon conseil pour tous les pères :

1. Peu importe à quel point vous êtes méticuleux avec vos finances, le fait de ne pas souscrire une assurance adéquate peut nuire à votre avenir financier. Il est essentiel de protéger votre famille avec une assurance vie et maladie adéquate.

2. Parallèlement à l’assurance, il est indispensable de constituer un fonds d’urgence et un corpus de retraite. Votre fonds d’urgence doit avoir suffisamment de liquidités pour couvrir au moins six à douze mois de frais de subsistance. Le corpus de retraite doit pouvoir couvrir vos dépenses et servir de deuxième source de revenus lorsque vous ne gagnez plus.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.