Spécial Noël Gavin et Stacey : y aura-t-il un épisode en 2021 ?

Y aura-t-il plus de Gavin et Stacey ? (Photo : BBC/GS TV Productions Ltd/Tom Jackson)

Les fans de Gavin et Stacey ont eu droit vendredi soir à une rediffusion du populaire spécial Noël 2019, qui a revisité le collectif Barry/Billericay une décennie après leur dernière apparition télévisée avec le casting complet pour la réunion.

De Nessa (Ruth Jones) à Smithy (James Corden) et Pam (Alison Steadman), Mick (Larry Lamb), Bryn (Rob Brydon), Gwen (Melanie Walters) et bien sûr Gavin (Mathew Horne) et Stacey (Joanna Page ), tous étaient présents et corrects pour un retour qui englobait le cœur, un Neil The Baby de 11 ans et un service de fans pur et pur.

Avec les festivités qui se déroulent au Pays de Galles en 2019, les téléspectateurs étaient ravis de trouver les éraflures et la chaleur habituelles fermement en place, bien que de nombreuses questions soient restées sans réponse après la fin de *ce* cliffhanger, amenant le public à s’interroger sur un autre spécial de Noël.

Avec des questions allant de savoir si Dawn et Pete survivront une autre année à si Nessa et Bryn atteindront un jour Noël numéro un et ce qui s’est réellement passé lors du voyage de pêche, les fans réclament des réponses.

Cependant, la question la plus urgente de toutes est, bien sûr (un spoiler massif à venir !), Smithy a-t-il dit oui à la proposition de Nessa ?

Y aura-t-il un nouvel épisode de Gavin et Stacey en 2021 ?

Toute la bande est revenue pour le spécial Noël de 2019 (Photo : BBC/GS TV Productions Ltd/Tom Jackson)

Malgré de nombreux indices en cours de route et presque toutes les stars disant qu’elles sont ouvertes à une autre aide de Gavin et Stacey, il n’y a pas de nouveau spécial de Noël en route pour les fans cette saison des fêtes.

Cependant, les téléspectateurs ne devraient pas perdre confiance dans le retour de la série avec un dernier Noël spécial un jour, semble-t-il.

Joanna a révélé à l’automne qu’elle aimait ses journées à faire du travail de présentation plutôt que d’agir maintenant, car cela lui donne plus de temps avec son mari et ses quatre enfants.

S’adressant à The Mirror, elle a ajouté: » De plus, je trouve la présentation beaucoup plus intéressante. Tu fais toujours quelque chose de différent et j’aime juste être moi-même et discuter avec les gens.’

Page et Horne dans le rôle de Stacey et Gavin (Photo: Baby Cow)

L’homme de 44 ans était clair qu’elle ferait une exception à sa nouvelle carrière pour Gavin et Stacey, expliquant que cela sortirait probablement « à l’improviste » pour toutes les personnes impliquées.

Elle s’est souvenue: « Après la fin de la troisième série, on nous a dit: » ça y est, il n’y en aura plus », donc ce fut un choc tellement complet.

Plus : Gavin et Stacey



« Je m’attendrais à ce que si jamais cela revenait à la télévision, il se produirait un autre appel téléphonique à l’improviste. »

Elle a également précédemment taquiné qu’elle pensait que « tout le casting » serait prêt à tourner une autre émission spéciale car « c’est une telle joie de filmer ».

Gavin et Stacey est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



À SAVOIR : Que s’est-il passé lors de la partie de pêche à Gavin et Stacey ? Des théories pour répondre à la question séculaire



PLUS : Mathew Horne de Gavin & Stacey, 43 ans, épouse Celina Bassilini, 27 ans, lors d’une cérémonie de conte de fées





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();