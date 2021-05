Special Olympics et Parsons visent à créer un changement systémique dans la mode – WWD

Parsons poursuit ses efforts pour des vêtements plus inclusifs.

Dans le cadre de son partenariat permanent avec Special Olympics, la Parsons School of Design de la New School a présenté certaines des créations que les étudiants ont conçues pour les athlètes dans le cadre de la collaboration «Special Olympics x Parsons School of Fashion Inclusive Design Collaboration». Athlètes, étudiants, professeurs, invités spéciaux comme Nigel Barker et des représentants de la Women’s Tennis Association se sont joints à un appel Zoom de 135 minutes pour discuter de la voie à suivre pour un design plus représentatif.

Alors que de nombreuses entreprises et institutions de mode ont pris conscience de la nécessité d’offrir plus d’opportunités et de produits aux communautés sous-représentées, il n’y a pas eu d’effort uni pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle. Grâce à son alliance avec les Olympiques spéciaux, Parsons vise non seulement à concevoir des uniformes fonctionnels pour les athlètes, mais également à créer un modèle commercial qui éclairera les entreprises et les organisations dans la perspective d’embaucher des personnes handicapées mentales.

Brendan McCarthy, directeur de programme pour BFA Fashion Design: Systems and Materiality de Parsons, a déclaré que le cours de cette année était une «preuve de concept» qu’un système de co-conception avec les athlètes Special Olympics et les étudiants en mode de Parsons peut être «un modèle viable pour rendre systémique changement dans l’industrie de la mode.

Au printemps 2020, les Special Olympics ont fait appel à Parsons pour un projet de conception entièrement inclusif visant à créer des uniformes de patinage artistique fonctionnels pour la compétition. Le projet a été lancé grâce à un lien entre Natalia Vodianova, membre du conseil d’administration de Special Olympics et la direction de Parsons. Ensemble, les Jeux Olympiques Spéciaux et Parsons se sont lancés dans une méthodologie de co-conception et de conception co-créative qui doit aboutir à une plus grande inclusivité.

Le précurseur des Jeux olympiques spéciaux était un camp de jour pour les enfants ayant une déficience intellectuelle qui a été lancé au début des années 60 par Eunice Kennedy Shriver, une sœur du défunt président John F. Kennedy. Les premiers Jeux d’été internationaux d’Olympiques spéciaux ont eu lieu à Chicago en 1968. Il y a maintenant 5,5 millions d’athlètes ayant une déficience intellectuelle qui participent aux programmes d’Olympiques spéciaux dans le monde. Il existe également 1,1 million d’entraîneurs et de bénévoles, ainsi que des programmes nationaux dans 193 pays.

Le succès de la promotion de l’année dernière a conduit Parsons à renforcer sa collaboration avec les Olympiques spéciaux. Le photographe de mode et ambassadeur Special Olympics, Nigel Barker, s’est joint aux Olympiens d’escrime américains et aux défenseurs de la justice sociale Miles Chamley-Watson et William Jedediah Dupree. Les travaux de ce semestre se sont concentrés sur les athlètes de tous niveaux. Les équipes ont utilisé une technologie innovante via Clo3D pour réinventer la représentation et la diversité corporelle, et pour développer des vêtements techniques spécialement conçus pour les athlètes Special Olympics. Cette année, la collaboration a débouché sur des designs pour le tennis et l’athlétisme.

«Les gens parlent d’inclusion. Pour moi, la situation dans son ensemble est que nous sommes tous humains. Nous sommes tous ici ensemble. Nous sommes tous de la famille. Nous sommes tous des gens. Je n’aime pas les titres. Je n’aime pas les noms », a déclaré Barker. «Je vois le talent, la compétence, la créativité, l’attention, l’amour et l’humanité. Quand je regarde les créations de tout le monde, je pense que vous n’auriez pas pu le faire si vous ne vous êtes pas tous réunis. C’est pourquoi il a l’air si spécial et merveilleux.

Les modèles de vêtements de tennis de science-fiction inspirés des années 60 ont obtenu des notes élevées de la part de Barker, qui a noté comment une conception aussi définie pouvait renforcer la reconnaissance de toute équipe sportive. Le choix de matériaux fonctionnels comme le Gore-Tex, les nylons et d’autres tissus axés sur la performance était un favori, et le placement du logo a été un autre gagnant.

«Vous serez embauché par presque tous les designers dans le monde», a déclaré Barker aux étudiants designers. «Ils veulent tous que leur logo soit écrit sur tout la plupart du temps. En tant que photographe, vous êtes souvent [like], ‘Oh mon Dieu. Nous devons photographier le logo, car c’est difficile. Mais c’était magnifique. Vous avez zoomé sur le logo. »

Daniel Fletcher, un athlète de 33 ans, a parlé de la compétition dans neuf sports pour Special Olympics New York et de ce que le projet de conception Parsons signifiait pour lui. «J’adore parler de ce que les Olympiques spéciaux signifient pour moi. Je suis tellement fier de faire partie du projet Parsons et j’adore les designs que les étudiants m’ont fait utiliser. Merci de m’écouter et de me faire bien paraître.

Alors que la mode adaptative a été présentée sur «Project Runway» et pendant la New York Bridal Week, la plupart des grandes marques de mode et des grands créateurs ne l’ont pas facilement adopté. Une exception est Tommy Hilfiger, qui a annoncé en mars qu’il étendrait ses collections Tommy Adaptive à l’international et augmenterait les collections à deux fois par an.

En 2014, Danielle Sheypuk est devenue la première mannequin à travailler sur un défilé de la Fashion Week de New York en fauteuil roulant. Quatre ans plus tard, Madeline Stuart est devenue la première mannequin trisomique à participer à la Fashion Week de New York. Avec 356000 abonnés Instagram, Stuart s’identifie comme une personnalité publique, qui a marché dans huit saisons d’émissions NYFW. Ces dernières années, certaines marques ont été critiquées pour leur prétendu tokenisme en présentant des modèles en fauteuil roulant dans des campagnes publicitaires mais en ne proposant pas de vêtements adaptatifs qui pourraient leur convenir.

L’un des objectifs de la prochaine itération du partenariat, a déclaré McCarthy de Parsons, est de collaborer avec une grande marque de vêtements de mode ou de performance qui partage les mêmes valeurs d’inclusion, d’équité, de co-conception, de justice sociale et de durabilité pour produire les modèles destinés à la concurrence. et pour une utilisation plus large.

«Nous espérons que la classe démontrera par la co-conception, la pensée systémique centrée sur l’homme et la technologie qu’il n’y a aucune raison pour laquelle un athlète Special Olympics et des personnes ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas être un créateur de mode, un directeur créatif et un leader dans aucune entreprise», a déclaré McCarthy . «Nous aimerions absolument voir les entreprises adopter cette méthodologie et nous voulons nous associer avec elles pour mettre en œuvre ce changement désespérément nécessaire.»