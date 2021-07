Spécial pari Angleterre vs Danemark

L’un des facteurs clés derrière EspagneLa course à la demi-finale de l’Euro 2020 a été l’esprit d’équipe au sein Luis Enriquecôté, qui Jordi Alba mis en évidence après la défaite aux tirs au but contre l’Italie. Alors que les joueurs retournaient au vestiaire de Wembley mardi soir, Luis Enrique a clairement indiqué à quel point […] More