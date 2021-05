Spécial paris sur la FA Cup – Cotes 50/1 pour Leicester pour battre Chelsea en finale

LEICESTER cherchera à remporter la FA Cup pour la première fois de son histoire samedi.

Les Foxes affrontent Chelsea lors de leur première finale de la FA Cup en 52 ans.

Rodgers pourrait terminer la saison avec une médaille de vainqueur de la FA Cup

Leicester a participé à quatre finales de la FA Cup dans son histoire et ils voudront désespérément ne pas être finalistes pour la cinquième fois.

Vous pouvez soutenir Leicester pour briser sa malédiction finale de la FA Cup et battre Chelsea à 50/1 ICI *.

Cette offre est disponible pour les nouveaux clients. Cela prend deux minutes pour s’inscrire et créer un compte.

Le pari maximum pour cette offre est de 1 £ et si les renards gagnent la finale, vos gains bonus seront payés en paris gratuits.

50/1 POUR LEICESTER POUR GAGNER LA FINALE DE LA FA CUP *

NOUVELLE OFFRE CLIENT / 18+ / des conditions générales s’appliquent

