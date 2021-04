Spécial paris sur le football: Chelsea vs Brighton

CHELSEA accueille Brighton ce soir alors qu’ils se tournent vers les affaires sur le terrain après avoir été sous les projecteurs après l’annonce de leur Super League européenne.

Brighton cherche à élargir son écart par rapport à la zone de relégation tandis que les Bleus se battent pour une place dans le top quatre.

.

Chelsea accueille Brighton à 20h ce soir

Chelsea a été une bête différente depuis l’arrivée de Thomas Tuchel et sera pleine de confiance après avoir éliminé Man City de la FA Cup en demi-finale.

Alors que Brighton se bat à l’extrémité opposée de la table car ils se vantent d’un écart de six points au-dessus de la zone de relégation.

Vous pouvez soutenir Chelsea pour gagner à domicile ce soir à 7/1 ICI *.

Ou vous pouvez amener Brighton à remporter une énorme victoire à un énorme 40/1 ICI *.

Ces cotes améliorées de 888 Sport ne sont disponibles que pour les nouveaux clients avec une mise maximale de 5 £ et vous devez avoir plus de 18 ans.

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

