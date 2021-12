Special Twitter Spaces Audio: récapitulatif 2021: croissance de Vinicius, rôle de Mendy, désaccords sur l’ajustement de Haaland

C’est une chose spéciale que nous avons faite. Il n’est pas diffusé sur le flux régulier Managing Madrid Podcast, mais plutôt sur Twitter Spaces. Nous nous sommes beaucoup amusés à le faire, et nous pourrions envisager d’en faire plus à l’avenir car nous avons tellement de fans sur Twitter qui peuvent participer en direct à la discussion.

Ce que vous êtes sur le point d’écouter ci-dessous est une discussion de 2 heures, où KIyan Sobhani, Om Arvind, Matt Wiltse et Siddharth Ramsundar discutent :

Les plus grands scénarios du Real Madrid de la saison Le saut de Vinicius Jr et comment il se compare aux sauts d’autres grands joueurs au cours des 15 dernières années Kylian Mbappe et si L’effet papillon de la blessure d’Eden Hazard contre le PSG La chose la plus décevante cette saison jusqu’à présent Manque de rotations Eduardo Camavinga au 6 L’abandon de notre presse Faut-il davantage faire confiance aux joueurs de Castilla ? Ferland Mendy sera-t-il l’un des meilleurs LB de l’histoire du Real Madrid ? Équilibre tactique de Haaland / Mbappe / Benzema / Vinicius ensemble Benzema vs Haaland Barrières à la signature d’Erling Haaland Et plus encore.

Si c’est la première fois que vous nous écoutez parler, vous aimerez peut-être notre podcast Managing Madrid.

