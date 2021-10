SpecialEffect lance la première vente Steam d’un jour spécial

L’association caritative des jeux vidéo SpecialEffect organise son événement annuel One Special Day aujourd’hui (vendredi 1er octobre), y compris une vente Steam pour la toute première fois.

L’événement caritatif bénéficie du soutien de plus de 80 sociétés de jeux, dont Hello Games, Devolver Digital, Sega et Supercell, tout ou partie de l’argent collecté étant reversé à SpecialEffect. Le contenu inclus dans la vente Steam comprend No Man’s Sky, Slime Rancher et Two Point Hospital. Il y a aussi des marchandises One Special Day à vendre, ainsi qu’un game jam et un match de football entre les studios Rare et Playground de Microsoft.

“One Special Day est un événement de collecte de fonds si important pour SpecialEffect, en particulier avec la demande toujours croissante pour nos services”, a déclaré le fondateur et PDG de SpecialEffect, le Dr Mick Donegan.

“Le soutien que l’événement reçoit de l’industrie du jeu est absolument vital pour nous assurer que nous pouvons continuer à atteindre chaque personne handicapée qui a besoin de notre aide. Le soutien que nous recevons de l’industrie du jeu et de leurs communautés de jeu est la pierre angulaire de notre collecte de fonds et, sans cela, nous ne pouvions tout simplement pas continuer notre travail pour apporter une meilleure qualité de vie à tant de personnes à travers le monde. »

SpecialEffect soutient chaque année des milliers de personnes handicapées et leur donne les moyens de profiter des jeux vidéo quoi qu’il arrive.

Vous pouvez en savoir plus sur le site Web One Special Day.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72524/specialeffect-rolls-out-first-ever-one-special-day-steam-sale/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));