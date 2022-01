Spécifications du PC d’extraction Rainbow Six

Ubisoft a fourni une liste de spécifications PC pour Extraction Rainbow Six, décrivant les réglages bas, haut et ultra.

Sortant le 20 janvier, les spécifications décrites garantiront que vous et votre PC êtes prêts à rouler le jour venu. Vous pouvez parcourir les différents niveaux pour voir ce dont vous aurez besoin pour exécuter le jeu de tir coopératif aux résolutions désignées ci-dessous.

Faible 1080p

Processeur : Intel i5-4460 // AMD Ryzen 3 1200 GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go // AMD RX 560 4 Go RAM : 8 Go (configuration double canal) OS : Windows 10 64 bits STOCKAGE : 85 Go

Haute 1080p

Processeur : Intel i7-4790 // AMD Ryzen 5 1600 GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Go // AMD RX 580 8 Go RAM : 16 Go (configuration double canal) OS : Windows 10 64 bits STOCKAGE : 85 Go

Haut 1440p

Processeur : Intel i5-8400 // AMD Ryzen 5 2600X GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go // AMD RX 5600CT 6 Go RAM : 16 Go (configuration double canal) Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits STOCKAGE : 85 Go

Ultra 2160p

Processeur : Intel i9-9900K // AMD Ryzen 7 3700X GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go // AMD RX 6800XT 16 Go RAM : 16 Go (configuration double canal) Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits STOCKAGE : 85 Go (+ 9 Go HD textures)

Les fonctionnalités supplémentaires incluent une fréquence d’images non plafonnée, la prise en charge de l’API Vulkan, la prise en charge de plusieurs moniteurs et écrans larges, la prise en charge de Nvidia DLSS et Reflex, des options de personnalisation approfondies et une référence en jeu pour l’analyse des performances.

Rainbow Six Extraction sortira avec un Buddy Pass et une liste prévue de contenu gratuit post-lancement. Il comportera un jeu croisé, une progression croisée et une sauvegarde croisée.

Vous pourrez le récupérer sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Amazon Luna, Stadia et Ubisoft Store sur PC, ainsi que via Ubisoft+ et Game Pass pour les systèmes PC et Xbox.