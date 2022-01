Spécifications, jeux et tout ce que vous devez savoir

Image : Sony

Le prochain casque de réalité virtuelle de Sony est sur le point d’exister en réalité non virtuelle. Hier soir, au CES 2022, Sony a officiellement annoncé PlayStation VR2 dans un bref segment qui n’offrait aucune information sur les prix, la disponibilité ou une date de sortie. Pourtant, il y a suffisamment de tourbillons pour glaner une image de la chose. Voici tout ce que nous savons sur PSVR2.

« Sony PlayStation VR2 », hein ?

Oui, c’est le nom que porte Sony, qui troque la créativité contre la cohérence et la lisibilité. Hé, aucune plainte de ma part!

Sur quelles consoles est-il disponible ?

Sony dit que le PSVR2 est un véritable casque de nouvelle génération, fonctionnel uniquement avec la PlayStation 5.

Alors, il y a des spécifications dingues ?

Le PSVR2 est sans aucun doute une technologie impressionnante. La clé ici est un taux de rafraîchissement du panneau et une fréquence d’images allant jusqu’à 120 Hz. Un écran OLED affiche les jeux en résolution 4K, en particulier 2000×2040 par œil. Et il comportera un champ de vision d’«environ» 110 degrés. Pour ceux qui aiment se plonger dans les mauvaises herbes de ce genre de choses, voici la liste complète des spécifications, ainsi que les spécifications du contrôleur.

Il y a un contrôleur dédié ?

Oh, tu vas adorer ça. Le contrôleur PSVR2, qui est divisé en deux unités (une pour chaque main), s’appelle le Sense. Bien sûr, le contrôleur PS5 standard est une seule unité appelée DualSense. Tu vois où je veux en venir ?

Photo : Sony

Arrête ça.

Je suis vraiment désolé. Mais blagues à part, le contrôleur Sense sonne comme un énorme pas en avant pour la VR sur PlayStation. Sony dit qu’il arborera le même retour haptique présenté dans des jeux comme Returnal et Astro’s Playroom qui font du contrôleur DualSense de la PS5 une telle révélation. Et oui, cela signifie des déclencheurs adaptatifs, qui ajoutent de la tension à certaines actions dans le jeu. (Dans le texte promotionnel, Sony a cité l’exemple de « tirer votre arc pour tirer une flèche. ») en appuyant sur n’importe quel bouton.

Ça a l’air soigné. D’autres fonctionnalités intéressantes du PSVR2 ?

Oui! Une configuration à un seul cordon aidera à atténuer l’encombrement des câbles. L’audio 3D qui enrichit certains jeux PS5, Returnal étant encore une fois un excellent exemple ici, est intégré directement dans PSVR2. Les améliorations de suivi, à la fois le suivi des mouvements, en ce qui concerne les contrôleurs et votre casque, et le suivi des globes oculaires, en relation avec… vos globes oculaires, semblent certainement donner vie au rêve de 2013 de jeux basés sur le mouvement.

Mais le plus attrayant, du moins pour moi, est le « retour du casque », qui utilise un « élément tactile intelligent » pour « amplifier[y] les sensations », créant une « sensation d’immersion incroyablement profonde ». Euh, pour déjargonner, PSVR2 vibrera sur votre tête. Je ne sais pas si ce sera une fonctionnalité intéressante ! Mais je sais que ce sera quelque chose que je n’ai jamais vécu auparavant – et ce sera probablement aussi très, très drôle aussi.

Capture d’écran : Sony / Kotaku

Et les jeux ?

Sony a associé son annonce de PSVR2 à la révélation d’un spin-off de réalité virtuelle pour la série Horizon de Guerrilla Games. Horizon Call of the Wild n’est pas un port VR d’Horizon Zero Dawn mais plutôt son propre jeu. Aloy, qui devrait jouer dans Horizon Forbidden West le mois prochain, n’est pas le protagoniste mais fera une apparition, selon Guerrilla. On ne sait pas à ce stade ce que vous ferez dans Call of the Wild, qu’il s’agisse d’une «expérience» sur rails (mot de guérilla) ou de quelque chose de plus vaste, à la Half-Life: Alyx. Étant donné que Sony a spécifiquement cité les commentaires sur l’arc et les flèches en discutant du contrôleur Sense, il y a fort à parier que vous tirerez sur des robots-dinosaures avec un arc.

Je ne vais pas mettre la main sur PSVR2 de sitôt, n’est-ce pas ?

Vous voyez, c’est le problème du PSVR2 : Sony n’a partagé aucune des informations les plus importantes : les détails sur comment, ou quand, vous pouvez réellement mettre la main sur l’un d’entre eux – ou combien cela vous coûtera.

En 2016, Sony a lancé la première unité PSVR pour 399 $, ainsi qu’un ensemble de 499 $ comprenant des contrôleurs Move. Au cours des six dernières années, la réalité virtuelle n’est pas vraiment devenue beaucoup plus abordable. L’Oculus Quest 2 coûte 299 $, mais il s’agit plutôt d’un modèle d’entrée de gamme. PSVR2 est censé être une technologie haut de gamme. Et à l’heure actuelle, le Valve Index, un casque de réalité virtuelle de premier plan, commence à 500 $, mais en réalité, il en demande environ le double si vous voulez que toute la technologie requise pour le faire fonctionner de manière optimale.

Vous avez également besoin d’une PS5 en premier lieu. N’oubliez pas qu’il est toujours difficile de mettre la main sur la console, en grande partie à cause d’une pénurie de semi-conducteurs qui devrait se prolonger jusqu’en 2023. Il y a aussi le fléau des bots qui récupèrent la technologie convoitée dès sa mise en ligne. Donc, même si le PSVR2 arrive à temps pour les vacances 2022 – pour être clair, cette date est purement spéculative – il sera probablement difficile d’en trouver un. La réalité virtuelle offre la promesse d’une évasion fascinante, mais la réalité-réalité est toujours un gâchis.