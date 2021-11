Spécifications, rendus et plus des Honor 60 et Honor 60 Pro

De gauche à droite : Honor 60 en Juliet, Starry Sky Blue et Jade Green

TL;DR

Les prochains produits phares d’Honor, les Honor 60 et 60 Pro, ont fuité de diverses sources. Nous avons des détails sur l’écran, le design, les appareils photo et bien plus encore du Honor 60. Peu de détails ont filtré sur le Honor 60 Pro, mais les deux téléphones présenteront de nombreuses similitudes.

Si vous êtes curieux de connaître le prochain Honor 60 ou Honor 60 Pro, vous êtes au bon endroit. Les deux prochains smartphones phares d’Honor ont fuité de diverses sources, présentant les spécifications, les conceptions, les coloris, les configurations de l’appareil photo, etc. des téléphones.

La première fuite majeure du Honor 60 vient de nos amis de 91Mobiles et Ishan Agarwal. Selon les deux sources, le Honor 60 sera doté d’un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces avec une densité de pixels de 395 ppi. Il est question d’un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé, mais aucun chiffre exact n’a été mentionné dans la rumeur. Selon les rumeurs, les dimensions et le poids seraient de 161,4 x 73,3 x 7,98 mm et 179 grammes.

Le Honor 60 fonctionnerait sur le SoC Snapdragon 778G de Qualcomm et 12 Go de RAM. Il sera censé prendre en charge jusqu’à 256 Go de stockage intégré. Selon les rumeurs, une batterie de 4 800 mAh alimenterait l’appareil, avec une prise en charge de la charge rapide de 66 W. La prise en charge de Bluetooth 5.2 devrait également être intégrée.

Le téléphone serait lancé avec un capteur principal 108MP avec une ouverture f/1.9, un capteur ultra-large 8MP avec une ouverture f/2,0 et un appareil photo à ouverture 2MP f/2.4 pour la profondeur.

Enfin, le Honor 60 sera lancé avec le skin Magic UI 5.0 de la société basé sur Android 11.

Honor 60 Pro en bleu ciel étoilé et vert jade Honor 60 Pro en Bright Black et Juliet

Le Honor 60 sera lancé dans trois coloris : Starry Sky Blue, Jade Green et Juliet. Le Honor 60 Pro, illustré ci-dessus, sera également lancé dans un coloris Bright Black.

Notamment, la fuite 91Mobiles ne nous a pas donné beaucoup de détails sur le 60 Pro. Les variantes Pro et non-Pro seront lancées avec les mêmes capteurs de caméra principaux 108MP, auront des tailles d’affichage similaires et auront une caméra selfie à perforation centrée.

Honor 60 Pro en noir brillant De gauche à droite : Honor 60 Pro vs Honor 60 De gauche à droite : Honor 60 Pro vs Honor 60

Grâce à une publication sur Weibo, nous pouvons voir les 60 Pro et 60 sous le même angle. L’image la plus à gauche montre le 60 Pro dans son coloris Bright Black. Les deux deuxièmes images montrent le Honor 60 Pro (à gauche) contre le Honor 60 (à droite). L’écran du Honor 60 semble être un peu plus grand que l’écran vanille des années 60, mais pas de beaucoup.

Les deux téléphones seront dévoilés en Chine le mercredi 1er décembre, nous n’avons donc pas longtemps à attendre pour obtenir encore plus de détails sur ces deux téléphones.

