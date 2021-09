Spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022 : Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar se produiront au Super Bowl LVI

Le Super Bowl Halftime Show a désespérément besoin d’une refonte, le jouant souvent en toute sécurité et plutôt ennuyeux. The Weeknd a pris des mesures il y a un an pour rendre le spectacle plus intéressant, mais jeudi Pepsi a annoncé les artistes du Super Bowl LIVI, et il repousse les limites plus que jamais.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar se produiront ensemble dans le spectacle, dans une grande célébration de certaines des plus grandes influences du rap et du hip hop au cours des 30 dernières années.

Avec le retour du Super Bowl à Los Angeles, c’est le moment idéal pour rendre hommage à la musique et à la culture de Los Angeles. Le vice-président du marketing de Pepsi, Todd Kaplan, a déclaré, dans un communiqué de presse fourni à SB Nation :

« Des artistes comme Dr. Dre et Snoop Dogg étaient à l’avant-garde de la révolution hip hop de la côte ouest, donc pouvoir les ramener à LA, où tout a commencé aux côtés d’Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar s’avérera être une célébration épique et inoubliable de l’impact du hip hop aujourd’hui.

Cela a le potentiel d’être l’un des meilleurs et des plus mémorables spectacles de mi-temps de mémoire récente, et ça va être incroyable d’avoir Dre, Snoop and Co. avec LA en toile de fond. Ce n’est pas différent de ce que Pepsi a fait avec Jennifer Lopez et Shakira célébrant la musique latine à Miami, et c’est la meilleure tendance possible que nous ayons pu voir pour l’avenir de la série.

Honnêtement, je suis juste abasourdi que la NFL autorise cela et tellement excité que cela se produise.