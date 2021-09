Spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI: Pepsi confirme une programmation massive

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI est maintenant fixé. Jeudi, Pepsi, la NFL et Roc Nation ont annoncé que Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar seront en tête d’affiche du Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show, qui aura lieu au SoFi Stadium à Inglewood, Californie le Dimanche 13 février 2022. Le Super Bowl et l’émission de la mi-temps seront diffusés sur NBC et diffusés sur Peacock.

“Le 13 février 2022, au Super Bowl LVI à Inglewood, Californie, dans le nouveau SoFi Stadium, Dr. Dre, un visionnaire musical de Compton, Snoop Dogg, une icône de Long Beach et Kendrick Lamar, un jeune pionnier de la musique en son propre droit, également de Compton, occupera le terrain central pour une performance d’une vie”, a déclaré Shawn “JAY-Z” Carter dans un communiqué de presse. “Ils seront rejoints par le génie lyrique, Eminem et la reine intemporelle, Mary J. Blige. C’est le Pepsi Super Bowl Halftime Show. C’est l’histoire en marche.” Cette histoire se développe.