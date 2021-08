Spectacle de pictogrammes de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2021 : l’histoire fascinante derrière la performance de vol de spectacle

Les interprètes du pictogramme sont des artistes japonais célèbres de comédie silencieuse et de pantomime

Vers la fin de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2021, après le défilé des nations, les organisateurs olympiques ont officiellement lancé les Jeux d’été, les athlètes présents et d’innombrables téléspectateurs du monde entier ont eu droit à l’affichage peut-être le plus charmant et le plus inventif : des pictogrammes humains. La performance de cinq minutes, qui, étonnamment, ne comportait qu’un seul gâchis (badminton), a été animée par un trio d’artistes japonais bien connus dans leur Japon natal.

Le principal modèle de pictogramme présenté tout au long du sketch amusant était Hiroshi Yoshimi, mieux connu sous le nom de HIRO-PON, membre du groupe de performance primé Gamarjobat qui s’est fait un nom avec sa marque unique de mime et de comédie physique, par Olympics.com. HIRO-PON a été rejoint par le duo de pantomime connu sous le nom de Masa et Hitoshi, ou Daisuke Minami et Ryo Matsumoto, individuellement. HIRO-PON s’est même présenté à la conférence de presse d’après-cérémonie toujours vêtu de sa combinaison bleue à pictogrammes.