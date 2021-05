Spectacle des Golden Globes Scandal Imperils Awards – WWD

L’empilement des Golden Globes était terminé lorsque, lundi soir, NBC, partenaire de longue date de l’émission de remise de prix, a annoncé qu’elle ne diffuserait pas la cérémonie de 2022. Le dénouement de la Hollywood Foreign Press Association, notoirement contestée sur le plan éthique – bien connue pour extraire des avantages coûteux et des selfies de célébrités dans un échange implicite de votes de son petit membre de 87 journalistes étrangers couvrant Hollywood – offre une étude de cas sur la façon de ne pas gérer une crise à l’ère de la transparence radicale.

Et cela met l’avenir de l’organisation – dont les félicitations annuelles arrosées ont attiré une suite de stars et d’animateurs de la liste A (même si ses nominations pourraient être stupides et exclusives) et des millions de revenus télévisés de NBCUniversal, qui en 2018 a finalisé un nouveau pacte de huit ans d’une valeur de 60 millions de dollars par an, soit trois fois plus que l’accord précédent – en doute.

L’inattention bâclée de la HFPA face à un scandale qui ne cesse de proliférer s’est déroulée depuis février dernier, lorsque de nouvelles enquêtes publiées par le Los Angeles Times et le New York Times ont détaillé un manque effroyable de diversité, un flux constant de normes de greffe et de faux-fuyants au sein de l’organisation exonérée d’impôt.

De façon précise, le LA Times a révélé qu’aucun des 87 journalistes membres de la HFPA n’est noir, soulignant le manque de diversité dans les nominations. Bien que cela ne soit pas surprenant, cela survient encore un an après que les Oscars se soient attaqués au problème en doublant le nombre de femmes et de personnes de couleur parmi ses membres, qui, il convient de noter, sont toujours à majorité blanche et masculine.

La déclaration fragile de la HFPA sur un engagement nébuleux en faveur de la diversité pris depuis la scène des Globes lors de la cérémonie du 28 février a suscité une missive sévère de la directrice générale de Time’s Up, Tina Tchen, appelant le manque d’attention sérieuse de la HFPA à la question. Notamment, Tchen a également envoyé une lettre à NBCUniversal: «Une grande partie de la crédibilité des Golden Globes provient de son affiliation avec votre réseau. NBCUniversal a un intérêt de réputation à résoudre ces problèmes. Le faire est conforme à l’engagement de votre président Brian Roberts selon lequel «l’entreprise essaiera de jouer un rôle intégral dans la conduite d’une réforme durable». En tant que dirigeants de la télévision NBCUniversal, votre pouvoir en tant que parties prenantes fait de vous une force de changement efficace. »

L’audience de la 78e émission télévisée des Golden Globes touchée par la pandémie a chuté de 64% à son plus bas niveau en 13 ans, n’attirant que 6,9 ​​millions de téléspectateurs en direct, affaiblissant davantage une franchise autrefois puissante qui, il y a à peine huit ans, a attiré près de 20 millions de téléspectateurs. (Les Oscars et les Grammys ont également connu des baisses importantes cette année.)

Deux semaines plus tard, le 15 mars, les publicistes hollywoodiens se sont dressés contre l’organisation, publiant une lettre cinglante signée par plus de 100 entreprises s’engageant à boycotter les événements HFPA si l’organisation n’effectuait pas rapidement des réformes significatives. Et c’était quelques semaines avant qu’une lettre d’un membre de la HFPA et ancien président Philip Berk déclarant que Black Lives Matter était un «mouvement de haine raciste» fût divulguée aux médias. Berk a été rapidement évincé, mais cela n’a pas stoppé l’effusion de sang. La société de communication de crise nouvellement embauchée par la HFPA et la consultante en diversité ont toutes deux démissionné pour protester.

La ville a signalé que le HFPA pourrait être irrémédiable. La semaine dernière, Netflix a annoncé qu’il boycotterait les prochains Golden Globes, portant à l’organisation ce qui pourrait très bien être un coup fatal. «Nous ne pensons pas que ces nouvelles politiques proposées – en particulier en ce qui concerne la taille et la vitesse de croissance des effectifs – permettront de relever les défis systémiques de diversité et d’inclusion de la HFPA, ou le manque de normes claires sur la façon dont vos membres devraient fonctionner», a écrit le PDG de Netflix, Ted Sarandos. . «Nous arrêtons donc toute activité avec [the HFPA] jusqu’à ce que des changements plus significatifs soient apportés. Netflix et de nombreux talents et créateurs avec lesquels nous travaillons ne peuvent ignorer l’échec collectif de la HFPA à résoudre ces problèmes cruciaux avec urgence et rigueur.

Plusieurs initiés de l’industrie ont noté que le manque d’urgence du HFPA – en particulier son long calendrier annoncé de 18 mois pour mettre en œuvre les réformes de la diversité – a mis NBCUniversal dans une position impossible en ce qui concerne la télédiffusion de 2022.

«Ils ont mis un pied dans la tombe», a déclaré un vétéran de l’industrie. «Si vous dites que cela va prendre 18 mois, c’est devenu un fait accompli car à quoi ces Globes provisoires sont-ils censés ressembler et qui va se présenter à cette émission?»