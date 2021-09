Spectacle douloureux en Floride : Hollyfield a perdu au premier tour

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Triller organisé hier matin une soirée au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, dans l’état de Floride (États-Unis), avec une série de combats de toutes sortes qui se sont terminés de manière douloureuse pour le fan de boxe d’un certain âge ou de connaissances .

Evander Holyfield, presque 58 ans et remplaçant à la soirée d’Oscar de la Hoya, a confirmé ce que beaucoup d’entre nous craignaient, notamment en regardant ses précédentes vidéos d’entraînement à la vitesse de l’escargot : la boxe ne se joue pas ; et c’est une véritable aberration que des licences soient accordées et que même des combats comme hier soient sanctionnés comme officiels. Ancienne star de l’UFC, Vitor Belfort, a terminé Holyfield dans le premier coup qu’il a lancé, le jetant au sol et, après s’être levé “The Real Deal”, mettant fin au combat après un barrage de coups sans réponse. Laissez-les faire des combats de lumière avec des casques au maximum, donner une masterclass, enseigner aux jeunes au quotidien dans les gymnases ou commenter des combats à la télévision, promouvoir des combats ou dessiner des lignes de grill, mais nous aimerions que les légendes de l’histoire de la boxe ne se gâtent pas l’image que l’on se fait d’eux sur le ring ou risquer leur santé à un moment de leur vie où ils devraient simplement profiter de leur héritage.

Deux autres légendes des arts martiaux mixtes, toutes deux âgées de 46 ans, ont également été mesurées, comme le Brésilien Anderson Silva et l’Américain Tito Ortiz. Le concours a également duré moins d’un tour, montrant à Silva une capacité pugilistique remarquable pour ces niveaux, comme il l’a démontré il y a des mois contre Chávez Jr. Un contre sur le côté du visage d’Ortiz a mis fin aux actions, également dans la première main qu’il a reçue du Carioca. spider dans un KO dur qui avait l’Américain au sol pendant quelques secondes immobile, après quoi il s’est rétabli.

Dans le combat entre combattants professionnels, le Californien a combattu dans un éliminateur final WBA super poids plume Andy tu gagnes (23-3-1, 12 KO) et l’Irlandais Jono Carroll (20-2-1, 5 KO). Le combat a été assez équilibré, avec de meilleurs fondamentaux de Carroll et un Vences un peu plus dommageable, mais sans jamais avoir d’impact net sur l’anatomie de l’Européen. Au final, une décision majoritaire pour Jono Carroll et le rôle de candidat officiel à la Coupe du monde, avec des cartons de 95-95, 97-93 et ​​97-93.

Enfin, il n’y va plus. David Haye revenait à la boxe après trois ans d’écart contre Joe Fournier, un homme d’affaires qui est un bon ami du Britannique qui, de temps en temps, fait des incursions dans la boxe. Invaincu, Fournier se battait pour la première fois contre quelqu’un de peu compétent, même s’il était à la retraite, et pour cette raison il a perdu catégoriquement contre Hayemaker, malgré l’avoir supporté jusqu’à la dernière cloche.

Espérons que nous ne verrons pas trop de galas avec ce type de confrontation à l’avenir, qui, loin d’entraîner de nouveaux fans ou de récupérer les nostalgiques, font honte à ceux d’entre nous qui ressentent le noble art comme quelque chose de sérieux, de formateur et d’enrichissant.