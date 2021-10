Spectacle du 2e trimestre : le bénéfice de HDFC Bank augmente de 17,6 % sur un an

La marge nette d’intérêt (NIM) core au T2 est restée inchangée sur une base séquentielle à 4,1%.

HDFC Bank a annoncé samedi une croissance de 17,6% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net pour le trimestre terminé en septembre à 8 834,31 crores de roupies grâce à une augmentation de 21 % en glissement annuel des autres revenus à 7 401 crores de roupies, avec un revenu net d’intérêts (NII) en croissance de 12% en glissement annuel.

Les provisions de la banque ont augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre 3 924,7 crores de Rs, dont les provisions pour pertes sur prêts étaient de 2 286,4 crores de Rs. Dans un communiqué, HDFC Bank a déclaré que les provisions totales pour le trimestre en cours comprenaient environ 1 200 crores de roupies en provisions conditionnelles. Le ratio brut d’actifs non performants (ANP) de la banque au deuxième trimestre a chuté de 12 points de base (pb) séquentiellement à 1,35% et le ratio ANP net a chuté de huit points de base à 0,4% au 30 septembre.

La HDFC Bank détenait des provisions flottantes de 1 451 crores de Rs et des provisions conditionnelles de 7 756 crores de Rs au 30 septembre 2021. Les provisions totales – comprenant des provisions spécifiques, flottantes, contingentes et générales – représentaient 163 % des ANP bruts au 30 septembre 2021.

Le total des avances au 30 septembre 2021 était de 11,99 crore de lakh Rs, en hausse de 15,5% par rapport au 30 septembre 2020. Les prêts aux particuliers ont augmenté de 13%, les prêts bancaires commerciaux et ruraux ont augmenté de 27,6% et les autres prêts de gros ont augmenté de 6%. Les avances à l’étranger représentent 3,5 % du total des avances.

Le total des dépôts au 30 septembre s’élevait à Rs 14,06 lakh crore, en hausse de 14,4% par rapport au 30 septembre 2020. Les dépôts sur compte d’épargne courant (CASA) ont augmenté de 28,7%, avec des dépôts SA à Rs 4,52 lakh crore et des dépôts CA à Rs 2,06 lakh crore. Les dépôts à terme s’élevaient à Rs 7,48 lakh crore, soit une augmentation de 4,2% par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. Le ratio CASA s’établit à 46,8%, contre 41,6% il y a un an.

Le ratio d’adéquation du capital total (CAR) du prêteur selon les directives de Bâle III était de 20 % au 30 septembre, contre 19,1 % au 30 septembre 2020 et par rapport à une exigence réglementaire de 11,075%. Le Tier-1 CAR s’établit à 18,7 % au 30 septembre, contre 17,7 % au 30 septembre 2020. Le ratio common equity tier-1 (CET-1) s’établit à 17,4 % au 30 septembre. Les actifs pondérés en fonction des risques ont été à Rs 11,9 lakh crore, contre Rs 10,37 lakh crore au 30 septembre 2020.

La filiale NBFC de la banque, HDB Financial Services, a affiché un bénéfice net de Rs 191,7 crore au T2FY22, contre une perte de Rs 85 crore au Q2FY21. Les provisions et les imprévus de la société pour le trimestre étaient de Rs 634 crore, en baisse de 32% en glissement annuel. Le portefeuille total de prêts s’élevait à 60 008 crores de Rs au 30 septembre, en hausse de 0,44 % par rapport aux 59 744 crores de Rs au 30 septembre 2020. Au 30 septembre, le ratio NPA brut basé sur l’approche utilisée pour les prêteurs non bancaires était de 6,1 %. plus de 200 points de base de moins qu’au trimestre précédent.

