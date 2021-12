Spectacle FOX massif quittant Netflix ce soir

Chaque mois, Netflix doit secouer des films et des émissions de télévision en vrac pour faire de la place à de nouveaux contenus, et ce soir, le streamer perd une énorme série FOX. À minuit, les fans de Glee ne pourront plus diffuser la série musicale sur Netflix. Pour tous ceux qui ont l’émission dans leur file d’attente, il est temps de se gaver d’une poignée d’épisodes avant qu’ils n’expirent le 1er décembre. Cependant, tout espoir n’est pas perdu, car l’émission est toujours en streaming sur Amazon Video, pour les abonnés Amazon Prime.

Glee a été créé par Ryan Murphy et a fait ses débuts sur Fox en mai 2009. Il a duré six saisons, 121 épisodes, se terminant finalement en mars 2015. L’émission mettait en vedette des stars telles que Matthew Morrison, Jane Lynch et Jayma Mays en tant qu’enseignants du fictif William. Lycée McKinley. Le personnage de Morrison, le professeur Will Schuester, dirigeait le groupe du Glee Club connu sous le nom de New Directions. Le était également un catalyseur de renommée pour sa jeune distribution, qui comprenait Lea Michele, Cory Monteith, Dianna Agron, Chris Colfer, Amber Riley, Mark Salling, Jenna Ushkowitz, Heather Morris, Harry Shrum Jr. et Naya Rivera, entre autres. .

Malheureusement, Monteith est décédé au cours de la saison 5, son personnage ayant été supprimé de la série comme étant également décédé, bien qu’aucune raison n’ait été donnée. Le décès de Monteith a été le facteur le plus important dans la décision de Murphy de faire de la saison 6 la dernière de la série. Après la fin de l’émission, Salling a été arrêté pour possession de pornographie juvénile et a ensuite plaidé coupable aux accusations. Il s’est suicidé le 30 janvier 2018.

Tragiquement, en 2020, Rivera est décédée alors qu’elle faisait du bateau avec son jeune fils. Rivera a été porté disparu le 8 juillet 2020, après avoir emmené Josey, 4 ans, dans un bateau loué sur le lac Ventura, en Californie. Le ponton a été découvert avec Josey à bord, mais Rivera était introuvable. Les autorités ont fouillé pendant plus de cinq jours et ont finalement trouvé le corps de Rivera le matin du 13 juillet. Sa mort a été officiellement considérée comme une noyade accidentelle.

À la suite de sa mort, Murphy a annoncé qu’il mettait en place un fonds universitaire pour son fils. Dans une déclaration adressée à Entertainment Tonight, un représentant de Murphy a déclaré que lui et les autres créateurs de Glee travaillaient activement pour que cela se produise. « Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan se sont engagés à financer et à créer un fonds universitaire pour son enfant par le biais du Naya Rivera Estate Trust, et ont eu des conversations répétées avec les exécuteurs testamentaires appropriés de sa succession », indique le communiqué.