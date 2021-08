Spectacle Hawkeye sur Disney Plus : tout ce que l’on sait

Alors que les héros (et les méchants) de Marvel à plus petite échelle continuent de passer sous les projecteurs, le dernier Avenger de la phase 1 obtient enfin son propre titre avec une émission Hawkeye sur Disney Plus.

Avec quatre autres émissions MCU déjà disponibles sur le service de streaming, Hawkeye est sur le point de poursuivre la séquence ambitieuse de Disney consistant à amener ses personnages Marvel sur le petit écran dans le cadre de la phase 4, qui a déjà vu la sortie de Black Widow dans les cinémas et sur Disney Plus dernière mois.

Alors, de quoi sera fait Hawkeye ? Où se situe-t-il dans la chronologie du MCU ? Qui est à l’intérieur? Et qu’en disent les gens ? Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur Hawkeye sur Disney Plus jusqu’à présent.

Qu’est-ce que l’émission Hawkeye ?

Ce n’est pas tout à fait clair de quoi sera fait Hawkeye, mais Disney et Marvel ont publié quelques informations.

L’intrigue principale du spectacle verra Clint Barton/Hawkeye travailler avec et encadrer un jeune archer. Kate Bishop, qui porte également le surnom de Hawkeye, sera le protégé de Clint, le remplaçant éventuellement éventuellement parmi les Avengers.

En dehors de cela, l’émission Hawkeye suivra probablement Clint renouant avec sa femme et ses enfants à la suite des événements de Avengers: Fin de partie, où il a passé cinq ans à part d’eux lorsqu’ils ont été anéantis par Thanos dans “The Snap”.

Quand et où puis-je regarder Hawkeye ?

Hawkeye sera disponible exclusivement sur Disney Plus lors de sa première le 24 novembre.

La première saison de Hawkeye sur Disney Plus se déroulera sur huit épisodes, la finale étant diffusée le 12 janvier 2022.

Les précédentes séries MCU sur Disney Plus sont sorties les vendredis. Après WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, Disney est passé à la journée de la bosse avec Loki et What If…?.

Qui est impliqué dans l’émission Hawkeye ?

Rejoindre l’acteur de longue date de Hawkeye Jeremy Renner sera Hailee Steinfeld (True Grit, Bumblebee) en tant que, euh, également Hawkeye. Steinfeld joue l’incarnation de Hawkeye par Kate Bishop.

Un autre visage familier sera Florence Pugh, reprenant son rôle de Black Widow en tant que Yelena Belova, la sœur adoptive de Black Widow.

La riche mère de Bishop est interprétée par la candidate aux Oscars Vera Fermiga. Les autres membres de la distribution incluent Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James.

Le nouveau spectacle Hawkeye servira également d’introduction à Maya Lopez, connue sous le nom d’Echo, qui devrait diriger son propre spectacle sur Disney Plus à une date ultérieure. La nouvelle venue Alaqua Cox incarnera Echo, un héros amérindien sourd dans les bandes dessinées Marvel qui peut faire écho aux capacités et aux styles de combat de ses adversaires.

Derrière la caméra, Rhys Thomas et le duo Bert et Bertie réalisent les huit épisodes, avec Jonathan Igla de Mad Men écrivant et faisant office de showrunner.

Où nous nous sommes arrêtés ?

Initialement membre du SHIELD et membre fondateur des Avengers, Hawkeye a une longue histoire avec Natasha / Black Widow, les deux travaillant côte à côte pendant des années avant que les autres héros du MCU ne se présentent.

Lors de ses deux dernières apparitions, Clint s’est d’abord opposé aux accords de Sokovie du gouvernement américain, se retrouvant assigné à résidence à la suite des événements de Captain America : Civil War. Ensuite, nous l’avons vu combattre Thanos dans Avengers : Endgame. Ayant perdu sa famille dans le Snap, Clint est devenu AWOL, assassinant des criminels du monde entier jusqu’à ce qu’il ait la chance de ramener sa femme et ses enfants.

Alors qu’il a essayé de se sacrifier à la place de Natasha, elle l’a finalement battu, nous allons donc rattraper un Clint qui est probablement ravagé par la culpabilité du survivant à Hawkeye.

Parmi les autres séries MCU à venir, citons Mme Marvel, qui se dirigera vers le streamer fin 2021. Armor Wars, Secret Invasion, Moon Knight, She-Hulk, Ironheart et un spectacle se déroulant dans Black Panther’s Wakanda en sont tous aux premiers stades de la pré-production.

Qui est Kate Bishop ?

Faire entrer Kate Bishop dans le giron aidera probablement la série à développer le personnage de Clint au-delà d’être de vieux amis avec Nat et un père de famille par excellence. Cela pourrait également signifier que Clint est sur le point de sortir et sera remplacé par Kate dans les prochains titres MCU.

Kate est la fille d’une famille aisée dans les bandes dessinées. Après une altercation avec les Avengers, elle devient une jeune homologue de Hawkeye, maîtrisant le tir à l’arc et d’autres formes de combat. Dans les bandes dessinées ultérieures, les deux Hawkeyes travaillent côte à côte sur un pied d’égalité.

Son inclusion dans une émission Hawkeye sur Disney Plus offrira probablement une sorte d’histoire d’origine, car elle sera une protégée du Hawkeye existant.

Kate Bishop n’est que l’un des nombreux membres des Young Avengers de Marvel Comics qui ont déjà été présentés au MCU. La fille d’Ant-Man, Cassie, les fils de Wanda et de Vision, Tommy et Billy, et le gamin Loki ont tous fait partie de l’équipe à un moment donné de la bande dessinée. Une autre jeune vengeuse des bandes dessinées, Mme Marvel, devrait également avoir sa propre émission avant d’apparaître dans une suite de Capitaine Marvel.

Nous ne savons pas si Disney et Marvel finiront par essayer un titre Young Avengers, mais ils mettent certainement les pièces en place s’ils le font.

À quoi s’attendre de Hawkeye sur Disney Plus

Disney et Marvel ont gardé les détails de la série Hawkeye assez silencieux. Même en supposant que la série se déroule après les événements de Avengers: Endgame pourrait s’avérer faux. Captain America: The First Avenger, Captain Marvel et Black Widow ont tous eu lieu des années voire des décennies plus tôt que leur place dans l’ordre chronologique du MCU.

Mais nous en savons beaucoup sur Hawkeye. Et nous pouvons rassembler des théories solides au-delà de cela. Vous trouverez ci-dessous certaines choses à attendre de Hawkeye sur Disney Plus :

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a suggéré que la série explorerait une partie du temps de Barton en tant que Ronin, son manteau alors qu’il chassait les méchants dans Avengers: Fin de partie. Reste à savoir si cela signifie que l’ensemble de l’émission est une préquelle des événements de Fin du jeu ou inclut des flashbacks ou d’autres dispositifs narratifs du point de vue du « aujourd’hui » du MCU. Les photos du tournage montrent Jeremy Renner portant ce qui semble être une prothèse auditive. Dans les bandes dessinées Marvel, Hawkeye perd son audition, il semble donc que la série présentera une version de Hawkeye en tant que héros sourd. Cela suit avec l’inclusion d’Echo, un autre héros canoniquement sourd. Kate Bishop promène un chien qui ressemble beaucoup au chien de Clint dans les bandes dessinées, connu sous le nom de Lucky the Pizza Dog. Les images publiées par Disney reflètent l’esthétique de la bande dessinée Hawkeye 2012-2015 de Matt Fraction et David Aja. Cette version de Hawkeye comprenait Kate Bishop et Clint’s Deafness. Il comprenait également la “Tracksuit Mafia”, qui étaient les propriétaires originaux de Lucky the Pizza Dog. L’inclusion de Florence Pugh pourrait laisser présager un rôle plus important pour l’actrice Little Women and Midsommar au sein du MCU. Clint et Natasha étaient très proches, et la rumeur dit que Yelena de Pugh serait la prochaine incarnation du personnage de Black Widow. Une scène post-crédit de Black Widow révèle également que Yelena a travaillé avec Valentina Allegra de Fontaine, qui est également apparue dans The Falcon and the Winter Soldier. L’implication de Pugh pourrait signifier que Julia Louis-Dreyfus apparaîtra également dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine dans Hawkeye. Étant donné que Yelena n’était pas présente pour la mort de Natasha, nous verrons probablement une sorte de confrontation entre elle et Clint. En tant que dernière personne à avoir vu Nat vivant, Clint a peut-être au moins les réponses dont elle a besoin. Marvel a révélé que Fra Fee joue un personnage nommé Kazi. Cela pourrait être l’abréviation de Kazimierz Kazimierczak, qui, dans les bandes dessinées, est un méchant mercenaire connu sous le nom de Clown. Tommy Dalton joue Jack Duquesne, probablement une pièce sur Jacques Duquesne. Duquesne est connu sous le nom de Swordsman dans les bandes dessinées. Il a parfois été un ami et parfois un ennemi de Barton, et il a été l’un des premiers mentors de Hawkeye.

C’est tout ce que nous savons (et certaines choses que nous ne savons pas) sur le spectacle Hawkeye sur Disney Plus. Vous pouvez regarder par vous-même en novembre.