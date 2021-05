Spectacle historique de Copacabana des Rolling Stones pour une sortie multi-format

Les pierres qui roulent‘performance célèbre et historique à la plage de Copacabana à Rio de Janeiro en 2006 est publié dans son intégralité pour la première fois le 9 juillet. En collaboration avec le groupe, Mercury Studios prépare le multi-format The Rolling Stones – A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach.

Le film de concert complet a été remixé, réédité et remasterisé pour la nouvelle version, et sera disponible sur DVD, SD Blu-ray, DVD + 2CD, SD Blu-ray + 2CD, 2DVD + 2CD Deluxe, 2SD Blu- ray + 2CD Deluxe, 180 grammes 3LP, édition limitée 3LP pressé sur 180 grammes de vinyle bleu, jaune et vert et numérique.

Un EP numérique de cinq titres en avant-première sortira le 28 mai avec «Sympathy For The Devil», «Wild Horses», «You Got Me Rocking», «Happy» et «Rough Justice». Tous sont du spectacle de Copacabana Beach à l’exception de «Rough Justice», qui vient de la vidéo du concert 2005 de Salt Lake City qui fait partie de l’édition Deluxe de la version complète.

Mercury Studios publiera également un disque d’images de 10 pouces en édition limitée très souhaitable, «The Rolling Stones: Rain Fall Down (Live on Copacabana Beach) / Rough Justice (Live In Salt Lake City)» dans le cadre du premier Record Store Day Gouttes le 12 juin. Pour obtenir la liste des magasins participants, visitez recordstoreday.com/Stores.

Le spectacle Copacabana des Stones est entré dans l’histoire comme l’un des plus grands spectateurs de l’histoire, estimé à 1,5 million de personnes. La nouvelle version capture l’incroyable chimie entre le groupe et le public gigantesque lors de cette chaude nuit du 8 février 2006.

Le groupe émerge via son propre pont construit à cet effet menant du Copacabana Palace Hotel à la scène, et des plans aériens traduisent l’énormité de la foule, qui regardait non seulement depuis la plage, mais depuis des bateaux amarrés au bord de l’eau. Keith Richards se souvient de l’événement: «Non pas que nous ne soyons pas habitués à jouer certains des plus grands spectacles du monde, mais je dois dire que Rio a pris le gâteau.» Se souvient Mick Jagger: «C’était incroyable. C’était un très bon public. Ils savent comment s’amuser à ces occasions.

Les nouveaux formats comportent quatre chansons qui ne faisaient pas partie du DVD original de 2007 The Biggest Bang: «Tumbling Dice», «Oh No, Not You Again», «This Place Is Empty». et «Sympathie pour le diable». Les éditions Deluxe 2DVD + 2CD et 2SD BD + 2CD sont emballées dans un livre 12 X 12 de 40 pages, avec le concert de Copacabana sur DVD ou SD Blu-ray et 2CD, plus un DVD bonus exclusif ou SD Blu-ray qui comprend le Concert de novembre 2005 à Salt Lake City, UT, également de la tournée Bigger Bang.

The Rolling Stones – A Bigger Bang: en direct sur la plage de Copacabana est sorti le 9 juillet.

La tracklist complète de The Rolling Stones – A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach est:

RIO

Jumpin ‘Jack Flash

C’est seulement du rock ‘n’ roll (mais j’aime ça)

Tu me fais basculer

Dés de dégringolade

Oh non pas encore toi

Chevaux sauvages

La pluie tombe

Rambler de minuit

La nuit est le bon moment

Cet endroit est vide

Heureux

Tu me manques

Justice sommaire

Sortez de mon cloud

Honky Tonk Femmes

Sympathie pour le diable

Demarre-moi

Cassonade

Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez

(Je ne peux pas obtenir non) Satisfaction

SALT LAKE CITY (Spectacle bonus – versions de luxe uniquement)

Demarre-moi

Tu me fais basculer

Elle est si froide

Dés de dégringolade

La pluie tombe

C’est seulement du rock ‘n’ roll (mais j’aime ça)

Chevaux sauvages

Tout sur toute la ligne

La nuit est le bon moment

Glisser loin

Infamie

Tu me manques

Justice sommaire

Descend de mon nuage

Honky Tonk Femmes

Sympathie pour le diable

Cassonade

Jumpin ‘Jack Flash

Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez

(Je ne peux pas obtenir non) Satisfaction