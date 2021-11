Spectacle le deuxième jour Roller Experience 360

11/06/2021 à 23:38 CET

Un grand jour le deuxième jour du Roller Experience 360 ​​​​La Marina Sur de València où les spectateurs ont pu profiter des meilleurs riders nationaux et internationaux de Skateboard, Scooter et Roller Freestyle.

Dans le Championnat d’Espagne de Roller Freestyle, il y a eu un doublé pour le Bilbao Mery Munoz dans Street and Park féminin et triomphe de la catalane Raul Quiles dans le parc et Xavi Eguino, in Street démontrant le haut niveau et l’amélioration des patineurs espagnols.

Pour sa part, l’équipe espagnole de scooter a joué un rôle très important dans les Championnats d’Europe, obtenant une place pour la finale du Championnat d’Europe qui aura lieu dimanche. En Street il y a eu cinq coureurs classés pour la finale et en Park, Alex González et Alex Perez ils représenteront l’équipe nationale.

Le clou de la journée a été le Valencia European Skateboarding Open, qui a réuni les meilleurs skateurs de la scène nationale et internationale. Un grand spectacle pour le grand public réuni à La Marina. Brésiliens Virginia Fortes et Ivan Monteiro ils sont passés premiers et seront les grands favoris de la finale.

Impact Lusardi

L’histoire de Marcelo Lusardi Les participants de cette deuxième journée du Roller Experience ont été impressionnés par un skateur qui à 18 ans a perdu la vue à la suite d’une maladie dégénérative rare touchant le nerf optique. Le choc l’a conduit à l’isolement et à une rupture avec sa vie antérieure dont le skateboard. Jusqu’à ce qu’une personne aveugle, comme lui, le sorte pratiquement de son confinement à domicile et le traîne dans la rue où ses amis continuent de pratiquer le sport de sa vie. Les retrouvailles ont été émouvantes, mais elles n’ont pas provoqué de réaction compatissante, mais, au contraire, une proposition à la limite de l’impossible : « Tu peux continuer à être skateur & rdquor ;, l’ont-ils encouragé.

Et c’est ainsi qu’avec leur soutien et la ferme conviction personnelle de ne pas abandonner, il est revenu exécuter ses tours et ses compétences. Bien que simple, infiniment plus compliqué et stimulant. Sa persévérance a fait de lui un exemple et une référence pour le sport au-delà du skateboard. LusardiAvec la seule aide d’une canne, il a fait une exposition pour le public, surtout d’humilité et de courage face à la vie.

Dans un autre domaine, l’atelier de recyclage des déchets dirigé par Recicla con los 5 Sentidos dans la zone Kid du Roller Experience 360 ​​​​a également été un succès, un projet de la Communauté valencienne spécialisé dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement à travers visage et ateliers gratuits de recyclage du verre, du papier, du carton, des contenants de toutes sortes et des appareils électriques et électroniques, en l’occurrence axés sur la stimulation des plus petits à prendre soin de notre environnement.

Ce dimanche, le rideau tombe sur cette première édition de Roller Experience 360 ​​avec les finales des spectaculaires Championnats d’Europe et d’Espagne de Scooter et Roller Freestyle. Dans le Street Park, tournez-vous pour la finale continentale du Roller Freestyle, l’issue du Valencia European Skateboarding Open et la finale du Championnat d’Europe de scooter, avec une grande représentation espagnole.

Heures officielles de la compétition dimanche 7 novembre

Dimanche 7 novembre (PARC) :

9h00 – 12h30 : Finale du Championnat d’Espagne de Scooter Freestyle (Sub-15, MAS. Et FEM.).

12h30 – 14h30 : Finale du Championnat d’Europe Scooter Freestyle (MAS.).

14h30 – 15h30 : Finale du Championnat d’Europe de Roller Freestyle (MAS.).

15h30 – 16h30 : Finale du Championnat d’Europe de Roller Freestyle (FEM.).

Dimanche 7 novembre (RUE) :

11h00 – 12h00 : Finale du Championnat d’Europe de Roller Freestyle (FEM.).

12h00 – 13h00 : Finale du Championnat d’Europe de Roller Freestyle (MAS.).

13: 00h – 15: 00h: Final Valencia European Skateboarding Open (FEM. Et MAS.).

15h00 – 16h30 : Finale du Championnat d’Europe Scooter (MAS.).