Spectacle stellaire: le net SBI grimpe de 80% grâce à des revenus d’intérêts élevés et à une baisse des provisions

La State Bank of India (SBI) a annoncé vendredi une augmentation de 80% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 6 451 crore pour le trimestre de mars (T4FY21) grâce à une croissance saine des revenus d’intérêts, un actif amélioré qualité et approvisionnement inférieur. Le revenu net d’intérêts (NII) du prêteur a augmenté de 19% en glissement annuel à Rs 27 067 crore. Sur le dos de cela, le bénéfice d’exploitation de SBI a augmenté de 7% en glissement annuel et de 14% séquentiellement à Rs 19 700 crore.

Commentant la deuxième vague en cours, le président du SBI, Dinesh Khara, a déclaré qu’il y aurait un certain impact, car le secteur bancaire a tendance à évoluer en tandem avec l’environnement macroéconomique.

Le résultat net a également été soutenu par une réduction des provisions pour les actifs stressés. Les provisions totales ont diminué de 11% en glissement annuel à Rs 13 249 crore au cours du trimestre de mars. Au cours de l’exercice 21, les provisions totales ont baissé de 5% à Rs 51 144 crore, contre Rs 53 645 crore au cours de l’exercice 20. Le bénéfice net de l’exercice 21 a augmenté de 41% en glissement annuel à 20 410 crore Rs.

La banque a vu de nouveaux dérapages de 21 934 crores au cours du trimestre sous revue. “Dans l’ensemble, les demandes de dérapage et de restructuration pour FY21 se sont élevées à Rs 46 416 crore, bien en deçà des prévisions de la banque”, a déclaré Khara. Le prêteur avait précédemment déclaré que le dérapage et la restructuration resteraient sous le crore de Rs 60 000 pour l’ensemble de l’exercice (FY21). La récupération totale et les mises à niveau au cours du quatrième trimestre sont restées à Rs 27 930 crore. Le ratio de couverture des provisions (PCR) s’est amélioré de 413 pb en glissement annuel à 87,75%, contre 83,62% au quatrième trimestre de l’exercice 2020.

La qualité des actifs s’est améliorée au cours du trimestre de mars. Le ratio d’actifs non performants bruts (GNPA) s’est amélioré de 22 points de base à 4,98%, par rapport aux NPA bruts pro forma déclarés de 5,44% au trimestre précédent. De même, le ratio NPA net s’est amélioré de 31 pb à 1,5% contre 1,81% au trimestre de décembre. Les prêteurs avaient déclaré des NPA sur une base pro forma au cours du trimestre de décembre en raison d’une ordonnance de suspension de la cour suprême sur la déclaration des NPA.

«Une évaluation définitive de l’impact de Covid-19 dépend des circonstances à mesure qu’elles évoluent dans la période suivante», a déclaré Khara. Cependant, il a déclaré que la banque pourrait enregistrer une croissance du crédit d’environ 10% au cours de l’exercice 22, car la croissance du crédit de la banque est normalement de 1% supérieure au PIB de l’Inde.

Khara a également déclaré que SBI tendait la main aux clients pour voir s’ils avaient besoin d’un nouveau plan de restructuration annoncé par la RBI. Plus tôt ce mois-ci, le régulateur avait annoncé une nouvelle fenêtre de restructuration des prêts pour les particuliers et les petites entreprises durement touchées par la nouvelle vague Covid-19.

Les revenus d’honoraires du prêteur ont augmenté de 7,4% en glissement annuel à 8 455 crores de Rs, contre 7 873 crores de Rs au T4FY20. De même, les revenus du forex ont augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre 803 crores de Rs. Dans l’ensemble, les autres revenus ont augmenté de 21% en glissement annuel pour atteindre 16 225 crores de roupies.

Les avances ont augmenté de 5% en glissement annuel et de 3,4% en glissement annuel à Rs 25,39 lakh crore. Le portefeuille de prêts au détail a augmenté de 16% en glissement annuel à Rs 8,7 crore lakh. Cependant, les avances des entreprises ont diminué de 3% en glissement annuel à Rs 8,18 lakh crore. Les dépôts ont augmenté de 13,5% en glissement annuel et de 4% en qoq à Rs 36,81 lakh crore. Le compte d’épargne en compte courant (CASA) a augmenté de 17% en glissement annuel et de 7% en glissement annuel à Rs 16,46 lakh crore.

Les marges nettes d’intérêt (NIM) se sont améliorées de 16 points de base (pb) en glissement annuel à 2,9%, mais ont diminué de 22 pb en séquentiel. Le ratio d’adéquation des fonds propres (RCA) est resté à 14,5% avec un ratio CET1 de 10,02% à fin mars 2021.

La banque a déclaré un dividende de Rs 4 par action pour l’exercice 21. La date de mise en paiement du dividende est le 18 juin 2021.

