Spectacles comme New Amsterdam: que regarder si vous aimez le drame médical

Le résident (Hulu)

En tant que dernière entrée sur cette liste, cela ne signifie pas que The Resident n’est pas brillamment addictif. The Resident est tout au sujet d’un jeune médecin qui commence sa résidence dans un hôpital sous la supervision d’un résident senior qui semble être un gars normal, dur et super intelligent. Mais à l’intérieur, c’est un psychopathe rusé, dangereux et mortel.

C’est certainement l’émission de télévision la plus sombre de cette liste, mais mon dieu est tellement amusante. Alors que New Amsterdam parle de ce à quoi vous vous attendez quand vous pensez aux drames médicaux – grandes scènes d’opération, moments émotionnels, fort développement du personnage au fil des saisons – The Resident prend tout cela et le met sur les talons, augmentant davantage les enjeux maintenant qu’un médecin menaçant fait partie de la gamme principale. Avec trois saisons en streaming et une quatrième saison en cours, c’est le moment idéal pour faire une petite pause dans le drame médical typique et entrer dans le côté obscur.

