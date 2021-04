Spectacles physiques et salles d’exposition virtuelles dévoilées pour la Fashion Week australienne – WWD

SYDNEY – Les défilés en direct représenteront près de 90% de la prochaine vitrine de la station balnéaire de la semaine de la mode australienne Afterpay 2022, tandis que les concepteurs auront également accès à des salles d’exposition virtuelles.

Lors d’un événement à l’Opéra de Sydney mardi matin, heure de Sydney, IMG a dévoilé son programme presque complet pour ce qui sera la vitrine du 25e anniversaire retardée de l’événement sur le site Carriageworks de Sydney du 31 mai au 4 juin. L’itération 2020 a été annulée en raison de COVID- 19. Au moins 36 défilés en direct et cinq présentations numériques mettant en vedette plus de 70 designers ont été confirmés au moment de la rédaction. D’autres marques participeront à la salle d’exposition physique sur site d’IMG, The Suites.

Les designers participants incluent Maggie Marilyn, Alice McCall, Albus Lumen, Ginger & Smart, Romance Was Born, Bassike, Christopher Esber, Christian Kimber, Macgraw, KitX, Oroton, Bondi Born, White Sands, Aqua Blu et des nouveaux venus dont Auteur, Jordan Dalah et Jordan Gogos. Douze designers autochtones, dont Maara Collective, Ngali et Liandra Swim, apparaîtront dans deux vitrines autochtones distinctes.

Dalah, diplômée en 2017 du Central Saint Martins de Londres, qui vend déjà à l’international et a reçu un programme de bourses et de mentorat Afterpay, ouvrira le programme du spectacle le 31 mai, à la suite d’un traditionnel accueil autochtone au pays.

Alors que la plupart des créateurs présenteront des collections en gros, huit organisent voir maintenant, achetez maintenant des spectacles dans le cadre du programme de consommation de billets «Afterpay Australian Fashion Week: The Experience» d’IMG.

Le programme numérique de l’événement a été considérablement élargi pour 2021.

Semblable à ce qu’IMG a dévoilé l’année dernière avec NYFW: The Shows, tous les spectacles sur place et le programme de conférences de l’événement seront diffusés en direct via la plate-forme OTT d’IMG Ausfw.com, qui offrira un accès à la demande 24h / 24 et 7j / 7 à une bibliothèque de mode. contenu. Toutes les émissions hors site apparaîtront sur la plateforme dans les quatre heures.

Une première pour IMG lors de l’un de ses événements, la société s’associe à un spécialiste du showroom virtuel externe: Ordre.com, également fondé par le fondateur de la Fashion Week australienne, Simon Lock.

Via une extension de son programme AFC Virtual on Ordre, qui a été lancé en mai dernier en collaboration avec l’Australian Fashion Council, pour aider les créateurs à vendre leurs collections après l’annulation de la vitrine de la station balnéaire 2021 d’AAFW: Ordre propose à plus de 20 créateurs AAFW les leurs salles d’exposition virtuelles. IMG fera la promotion des salles d’exposition via le site Web et les canaux sociaux de l’événement, ainsi que sa base de données interentreprises, dans le but de faciliter l’engagement avec les acheteurs internationaux, dont aucun ne peut physiquement assister à l’événement cette année en raison de la fermeture des frontières de l’Australie. .

Tout comme IMG a renoncé aux frais de participation des créateurs cette année, Ordre prend également en charge tous les frais des créateurs d’AAFW présentés sur sa plateforme. Les salles d’exposition AAFW feront la promotion de 10 looks clés de la collection de chaque créateur, tournés avec la nouvelle technologie Orb360º Video – une extension de la technologie originale Orb360º Images de la société.

Ordre fera la promotion des salles d’exposition virtuelles AAFW auprès de son réseau mondial de 3000 détaillants – et notamment, d’un noyau de 300 détaillants internationaux de 28 pays que l’Ordre a identifiés comme ayant un intérêt particulier pour la mode australienne. Ils comprennent Net-a-porter, Shinsegae International, Intermix, MyTheresa et Joyce Boutiques.

Au cours de l’année écoulée, Ordre a participé aux semaines de la mode de Londres et de Milan, mais le lien AAFW sera le partenariat le plus coordonné de la société avec un organisateur d’événements à ce jour, selon Lock.

«Les autres grandes semaines de la mode à Londres, Paris, Milan et New York ont ​​évidemment beaucoup contribué à retransmettre en direct le contenu qu’ils ont réalisé avec des designers, mais elles n’ont eu que très peu d’engagement pour ramener le trafic des acheteurs vers les salles d’exposition virtuelles. Et je pense que c’est ce qui distingue ce projet des autres, en ce sens qu’il est intégré », a déclaré Lock.

Il a ajouté: «Les semaines de la mode sont de plus en plus multiformes qu’elles ne l’étaient autrefois et je pense que c’est extrêmement important et je suis vraiment fier de voir comment la Fashion Week australienne s’est transformée pour sa 25e édition.»