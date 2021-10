Carlos Sainz a la maturité et la vitesse pour remporter un titre mondial, Jaime Alguersuari dit qu’il n’a besoin que de Ferrari pour lui donner une voiture gagnante.

Le championnat de cette année a vu Sainz se montrer à la hauteur en tant que pilote Ferrari, l’Espagnol se glissant facilement dans le rôle.

Avec trois podiums et 116,5 points, il compte un demi-point d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc et deux autres podiums à son actif.

« Ce que je veux voir, c’est que Carlos peut gagner un jour et avoir une voiture à gagner parce que je pense qu’il le peut », a déclaré Alguersuari à Marca. « Et j’adorerais le voir. »

La dernière fois qu’il a participé au Grand Prix de Turquie, Sainz est passé du fond de la grille à la huitième place, beaucoup pensant que c’était son meilleur pilotage à ce jour en tant que pilote Ferrari.

Alguersuari pense qu’il y a eu plusieurs signes cette saison que Sainz est en train de devenir le sien.

« Il n’y avait pas que la Turquie », a-t-il déclaré. « Il a déjà vu des choses super intéressantes qui m’ont personnellement surpris et me font voir un pilote gérer 20 courses, un championnat, d’une manière que je ne vois pas beaucoup faire.

« Au final, tous les pilotes, dès leur plus jeune âge, sont conçus pour faire le meilleur tour le plus rapide, mais ils ne vous apprennent pas à gérer les situations difficiles, les situations adverses. En fin de compte, vous avez besoin d’un conducteur constant, froid et mature dans la tête.

« Carlos montre qu’il est au-dessus, qu’il a la maturité pour gérer toutes ces situations spectaculaires, en tant que champion du monde.

« Le jour où il aura une voiture pour être dans le top trois, dirai-je en gagnant aussi régulièrement que Hamilton l’a été ces dernières années, qui est évidemment parti d’une base, avec une voiture bien supérieure aux autres.

« Évidemment pas cette année », a-t-il ajouté, mais « le jour qui arrive avec Carlos, je pense que nous voyons un possible champion du monde. »

🙌🏼🏎 Le bon résultat en Russie renforce notre engagement ferme à continuer jusqu’à ce que nous soyons de retour là où cette équipe appartient !! Grazie à tout le monde sur la piste et de retour à l’usine pour votre passion et votre dévouement !! L’effort d’équipe paie! Il est temps de se concentrer sur le suivant. pic.twitter.com/2tS1ycJ4Hb – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 28 septembre 2021

Quant à l’autre Espagnol de Formule 1, Fernando Alonso, Alguersuari estime que le double Champion du Monde est de retour au bon moment.

Non seulement la Formule 1 introduira de toutes nouvelles voitures la saison prochaine, supprimant l’avantage de toute équipe cette année, mais toutes les équipes fonctionneront sous un plafond budgétaire, un Alguersuari estime que la Formule 1 aurait dû apporter il y a des années.

« J’imagine que le plan était très clair », a-t-il déclaré à propos d’Alonso. « Il est revenu et cette année était une année de transition et il savait que tous les quatre ans, il y avait de nouveaux règlements en F1 et qu’il y avait une opportunité.

«Évidemment, si vous avez 400 millions d’euros à dépenser, vous en avez plus. Cette année va être différente, car il y a un plafond de coûts, heureusement, il est maintenant arrivé. Il aurait dû arriver il y a de nombreuses années. Sûrement ni Ferrari ni Mercedes n’étaient en faveur de cette option.

« Fernando savait que cette mesure lui permettrait de se battre. Il pourrait gagner à avoir une voiture meilleure, ou plus égale, pour pouvoir attaquer et se battre pour le titre. C’est le plan.

L’ancien pilote Toro Rosso, qui a pris sa retraite du sport automobile à seulement 25 ans, a fait son retour cette année en rejoignant CRG dans la division KZ shifter du championnat du monde de karting.

Quant à savoir si cela ira plus loin, le joueur de 31 ans ne dit pas.

« Je n’exclus rien », a-t-il déclaré. « Maintenant, je reviens mieux que jamais. J’aime courir plus maintenant qu’à l’époque où je concourais. Je reviens avec ma propre pression. J’apprécie des choses que je n’aimais pas avant.

« Maintenant, je regarde quand j’étais chez Toro Rosso et je vois de nombreuses différences. Avant j’étais enfant et maintenant je les ai vus de toutes les couleurs. Il y a un processus d’apprentissage et de développement.