Spectaculaire! Surprise Billie Eilish en couverture de Vogue – El Sol de México

Billie Eilish a largué une bombe sur le monde en annonçant ce dimanche qu’elle sera la star de la prochaine couverture de l’édition britannique de Vogue.

La chanteuse a annoncé il y a quelques jours à peine la sortie de son deuxième album, Happier Than Ever, qui comprendra le tube “Par conséquent je suis”.

Pendant quelques mois, les adeptes de la jeune star ont spéculé sur les réseaux sociaux sur la raison pour laquelle elle cachait ses cheveux verts caractéristiques.

La photo avec laquelle il a révélé son nouveau look est devenue la publication qui a atteint le million de likes le plus rapide sur Instagram: cela lui a pris 6 minutes. En deux jours, il est devenu la troisième publication avec le plus de likes dans l’histoire du réseau social.

«Tout est dans ce qui fait du bien», lit-on en couverture du magazine dans laquelle Eilish pose dans des gants en latex d’Atsuko Kudo, une jupe et un corset de Gucci, de la lingerie d’Agent Provocateur et des bijoux de Jacquie Aiche.

La surprise de son apparition sur cette couverture vient de la réticence de la chanteuse à montrer la silhouette qu’elle cachait sous les vêtements amples qui la caractérisent. Peut-être que la clé est dans la phrase qui accompagne votre nouvelle image dans le magazine.

La réaction sur les réseaux sociaux a été immédiate; Surtout sur Twitter, où les internautes étaient ravis de recevoir l’actualité du chanteur de Los Angeles.

Billie Eilish représente aujourd’hui l’antithèse d’une pop star traditionnelle, la plus jeune voix du féminisme et un cri irrévérencieux contre les normes qui s’imposent à l’apparence des femmes.

Cependant, ce changement découle de la nécessité d’explorer sa propre image, comme elle le dit elle-même dans la publication. C’est sa voix qui se fait entendre sur le bruit produit en étant l’une des adolescentes les plus observées au monde.