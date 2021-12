Spectral développe une solution Chainlink pour renforcer MACRO | Invezz

Le protocole de solvabilité programmable Spectral a construit une solution personnalisée Oracle Chainlink (LINK / USD) pour augmenter son score MACRO (Oracle Multi Asset Credit Risk), a appris Invezz dans un communiqué de presse. Les scores MACRO sont calculés en fonction de l’historique des paiements, de la composition du crédit, de l’historique des règlements, de la durée des antécédents de crédit, des montants dus et remboursés et d’autres informations.

La blockchain facilite l’accès aux services financiers

La transparence des données Blockchain permet de fournir des informations sur la solvabilité des utilisateurs. Les bénéficiaires de prêts ont un accès plus facile aux opportunités et services financiers. Les plateformes utilisent des calculs vérifiables pour créer un système qui ne dépend pas de la confiance d’un utilisateur dans le mécanisme de notation de crédit.

Introduction de crédits durables

Le processus de calcul du score MACRO introduit le concept de NFC ou crédit non consommable. Ces crédits permettent aux utilisateurs de combiner des portefeuilles et de synchroniser l’historique de leurs transactions dans un seul actif ERC-721, qui peut ensuite être utilisé comme garantie. Il représente également votre comportement DeFi.

Les utilisateurs peuvent reprendre le contrôle en tirant parti de leur activité en chaîne, telle qu’une cote de crédit, pour bénéficier des meilleures conditions de prêt possibles. Ceci est possible en éliminant les intermédiaires et en ajoutant de la transparence au processus de calcul de la cote de crédit.

Sishir Varghese, fondateur de Spectral Finance, a déclaré :

La flexibilité de Chainlink nous a permis de créer une solution personnalisée pour calculer un score de crédit fiable et reproductible sur la chaîne basé sur l’activité de transaction Ethereum précédente. Grâce aux scores MACRO, les protocoles DeFi peuvent commencer à obtenir des informations sur les utilisateurs sans que les utilisateurs aient à transmettre des informations personnelles, ouvrant de nouvelles possibilités pour l’industrie, telles que des exigences de garantie inférieures.

Les adaptateurs de maillons de chaîne collectent des données et effectuent des analyses

Spectral a décidé de personnaliser son infrastructure Oracle en la construisant sur Chainlink. Les adaptateurs Chainlink externes permettent la collecte de données en chaîne, les performances d’analyse des données et la livraison de manière hautement sécurisée et fiable. Les adaptateurs suivants sont utilisés pour calculer les scores MACRO :

un adaptateur « agrégateur » qui appelle d’autres adaptateurs un seul adaptateur qui appelle toutes les API du fournisseur plusieurs adaptateurs

Chainlink accède à n’importe quelle API et applique n’importe quel calcul personnalisé

L’infrastructure Oracle Chainlink peut accéder à n’importe quelle API, agréger des données via des calculs personnalisés et utiliser un réseau de nœuds configuré pour différents niveaux de décentralisation et d’hypothèses de confiance.

