Spectre 5G : Trai pour prendre des appels sur les réseaux pvt

La question de l’attribution du spectre – par le biais d’enchères ou par voie administrative – pour la mise en place de réseaux privés sera tranchée par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde lorsqu’elle soumettra ses recommandations sur le prix de réserve pour les enchères de spectre 5G. Les recommandations sont attendues d’ici mars.

Étant donné que la 5G annoncerait l’ère des réseaux privés, le Trai a demandé aux opérateurs de télécommunications et à d’autres parties prenantes si le cadre des licences devait être modifié lorsque la bande passante est utilisée à des fins autres que la fourniture de services directs aux consommateurs. « Ils peuvent être utilisés par les industries pour automatiser les lignes de fabrication, réduire les risques de sécurité, protéger les employés des environnements dangereux, surveiller et contrôler les actifs, etc. », a déclaré Trai.

La question prend de l’importance car avec les services 5G sur l’enclume, une querelle a commencé entre les opérateurs de télécommunications et les entreprises non télécoms pour permettre la mise en place de réseaux privés.

Étant donné que la 5G permet la bureautique et les communications de machine à machine à très grande échelle, les entreprises non télécoms ont ressenti le besoin de mettre en place leurs propres réseaux de télécommunications à des fins captives, c’est-à-dire pour toutes sortes d’activités de communication au sein de leur réseaux. En termes simples, il permet aux entreprises de mettre en place leur propre réseau WiFi plutôt que de prendre les services de n’importe quel fournisseur de services de télécommunications comme c’est la norme aujourd’hui. Cependant, pour la communication externe, les services d’un opérateur télécom seraient nécessaires.

Pour mettre en place des réseaux privés, les entreprises auraient besoin du spectre 5G et la lutte est de savoir comment il leur serait attribué. Les opérateurs de télécommunications sont jusqu’à présent opposés à l’attribution administrative du spectre aux entreprises pour la mise en place de tels réseaux privés. Ils veulent que le spectre soit également mis aux enchères à ces fins.

Selon des sources, Trai pourrait envisager de réserver un spectre de 25 MHz dans la bande 3400 MHz-3425 MHz pour des réseaux privés à travers le pays, à l’exception des cinq emplacements où l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) utilise le spectre.

Les opérateurs de télécommunications soutiennent que tout le spectre devrait être mis aux enchères et cela devrait s’appliquer aux entreprises privées non-télécoms intéressées par la mise en place de leurs réseaux privés.

Cependant, des analystes indépendants affirment que puisque les réseaux privés s’apparentent à un type de réseau intranet, la mise aux enchères du spectre n’a pas de sens. La bonne méthode consiste à fournir du spectre à un prix fixe aux entreprises intéressées par la mise en place de tels réseaux. La charge peut être déterminée par le Trai et le DoT.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.