Spectre grimpe dans les charts de streaming alors que les fans sont impatients de mourir .

No Time To Die est maintenant sorti dans de nombreux territoires et les critiques s’extasient sur le chant du cygne de Daniel Craig en tant que 007, qui est d’autant plus doux après les longs retards de COVID. Mais, après une attente de six ans entre les films Bond, le public rattrape les films Craig via le streaming.

Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall se portent tous bien en ce moment, mais 2015 Spectre est absolument en train de monter en flèche dans les charts, avec FlixPatrol disant par leurs métriques que c’est l’un des films les plus populaires au monde.

Spectre voit Bond affronter Blofeld de Christoph Waltz, qui manipule secrètement les événements derrière le rideau depuis Casino Royale. C’est un film d’action typiquement fastueux et glamour qui a rapporté 880 millions de dollars sur un budget de 300 millions de dollars. Rétrospectivement, il n’atteint pas tout à fait les sommets de Casino Royale et Skyfall, mais c’est toujours un film Bond de premier plan.

Pas le temps de mourir est une suite directe de Spectre et nombre de ses personnages reviennent, il n’est donc pas surprenant que le public se souvienne de l’intrigue avant de se rendre au théâtre.

Mais dans une tournure cruelle, le film sort au Royaume-Uni une semaine complète avant les États-Unis, ce qui signifie que tous les fans nationaux de Bond devront garder un œil attentif sur les spoilers au cours des prochains jours. Signe que la fréquentation du théâtre se redresse après COVID, il se prépare pour un gigantesque week-end d’ouverture internationale et devrait faire de gros chiffres lorsqu’il arrivera enfin la semaine prochaine.

Pas le temps de mourir sortira dans les cinémas nationaux le 7 octobre.