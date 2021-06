Spectre Satcom: Jio fait un argumentaire aux enchères, Bharti Airtel bouche bée

Alors que Bharti Airtel a gardé le silence sur la question de l’attribution du spectre pour les services Satcom en ne prenant pas position catégorique ni pour les enchères ni contre, Reliance Jio et Vodafone Idea se battent pour la vente aux enchères du spectre.

Au milieu de la traction croissante des services de communication par satellite (Satcom) et des majors technologiques mondiales manifestant un intérêt pour le marché indien, les acteurs des télécommunications historiques semblent différer sur la façon d’allouer le spectre pour ces services.

Alors que Bharti Airtel a gardé le silence sur la question de l’attribution du spectre pour les services Satcom en ne prenant pas position catégorique ni pour les enchères ni contre, Reliance Jio et Vodafone Idea se battent pour la vente aux enchères du spectre.

Broadband India Forum, une association d’acteurs technologiques comme Google, Hughes, etc., s’oppose aux enchères et estime que puisque le spectre pour Satcom n’est pas exclusif à un opérateur comme c’est le cas pour le spectre terrestre utilisé pour les services mobiles, la mise aux enchères n’a aucun sens.

« Dans le monde entier, le spectre des satellites est autorisé pour un « droit d’utilisation » par toutes les administrations et n’est attribué que par voie administrative à des frais couvrant essentiellement les frais d’administration. Contrairement au spectre terrestre, le spectre satellitaire n’est jamais exclusivement attribué à l’opérateur mais coordonné au niveau international et partagé entre plusieurs opérateurs pour différents créneaux orbitaux et tous types de satellites. Ainsi, le concept d’exclusivité terrestre ne s’applique pas et la mise aux enchères n’est donc pas applicable », a déclaré à Financial Express le président du Broadband India Forum (BIF), TV Ramachandran.

Les communications par satellite sont extrêmement utiles pour fournir des services à large bande dans des régions éloignées, vallonnées et inaccessibles. C’est également le seul moyen par lequel la communication peut être établie dans les zones sinistrées lorsque la communication normale est affectée. Dans les communications par satellite, les services sont fournis via des satellites en orbite terrestre basse (Leo), à travers lesquels une boîte est suspendue dans des régions reculées et vallonnées, ce qui crée des points WiFi à travers lesquels des services à large bande sont fournis.

En novembre 2020, Bharti Enterprises, dirigée par Sunil Mittal, s’est lancée dans cette activité par l’intermédiaire d’une entreprise britannique OneWeb. La société prévoit de lancer un total de 360 ​​satellites pour construire une constellation mondiale de satellites qui fournira des services haut débit et autres améliorés aux pays du monde entier.

À partir de mai-juin 2022, OneWeb prévoit de lancer des services haut débit commerciaux dans plusieurs parties du monde dans des régions reculées et vallonnées où ces services ne sont actuellement pas disponibles. Les services commenceraient à partir du Royaume-Uni et de la région arctique et se développeraient par la suite. Les services devraient commencer en Inde à partir d’octobre 2022.

Ces derniers temps, des majors technologiques mondiales comme Amazon et SpaceX d’Elon Musk ont ​​également manifesté leur intérêt pour de tels services et l’Inde figure en bonne place dans leurs plans.

Alors que Bharti s’est lancé dans le jeu satellite, Jio et Vodafone Idea n’ont toujours pas confirmé leurs plans.

Une longueur d’avance dans les services de communication par satellite est avantageuse pour un opérateur de télécommunications car les services 5G en dépendent. L’Internet des objets (IoT) dépend des satellites.

Rien d’étonnant à ce que certains opérateurs de télécommunications souhaitent vendre aux enchères le spectre des services satellitaires. Par exemple, Reliance Jio estime que toute bande de spectre pouvant être utilisée pour des services mobiles/concurrents devrait être attribuée strictement par voie d’enchères et que les opérateurs terrestres et satellitaires devraient être autorisés à participer à cette enchère, puis ces opérateurs devraient être libres de choisir s’ils souhaitez l’utiliser pour un réseau terrestre ou par satellite.

“En outre, l’attribution même du spectre de la bande Ka/Ku/C pour le satellite Geo/Meo doit être effectuée uniquement par voie d’enchères”, a déclaré Jio au Trai, qui a lancé un document de consultation sur le cadre de licence pour la connectivité par satellite à faible débit. applications.

De même, Vodafone Idea, dans sa soumission, a déclaré que pour assurer une utilisation optimale des ressources naturelles précieuses et rares, le spectre à utiliser pour les services par satellite devrait être mis aux enchères uniquement avant les attributions. “Toute autre allocation administrative entraînerait une perte énorme pour le Trésor public”, a déclaré Vodafone Idea.

Ramachandran du BIF s’oppose à de telles positions prises par Jio et Vodafone Idea. Selon lui, la mise aux enchères du spectre satellitaire impliquerait, par la même logique, la reprise de tout le spectre hyperfréquence de backhaul et tout le spectre Wi-Fi des opérateurs télécoms et leur mise aux enchères. “La mise aux enchères du spectre des satellites entraînerait, selon la même logique, la reprise de tout le spectre micro-ondes de liaison et de tout le spectre Wifi, et leur mise aux enchères, ce qui perturberait manifestement toute la connectivité et l’économie”, a déclaré Ramachandran.

« De plus, le spectre des satellites fournit une connectivité cruciale pour les secours en cas de catastrophe, aide à combler la fracture numérique dans les zones non desservies/mal desservies, étend la couverture sans fil à des zones inaccessibles éloignées et fournit des communications de sécurité critiques en haute mer. Pour les deux raisons ci-dessus, les administrations se sont à juste titre abstenues d’envisager la mise aux enchères du spectre satellitaire », a-t-il ajouté.

SIA-Inde, une nouvelle association d’acteurs du satellite, a déclaré que l’accès au spectre est essentiel pour les services à large bande par satellite. « Seul le satellite peut apporter le haut débit aux vastes zones géographiques de l’Inde dans un délai réaliste car, contrairement à la 5G terrestre, il ne nécessite pas d’infrastructures étendues au sol comme le mobilier urbain, l’emprise, la pose de fibres, etc. Les progrès technologiques signifient que, contrairement à la Terre où un spectre particulier doit être alloué de manière dédiée à un fournisseur de services spécifique, le spectre satellitaire est réutilisé par plusieurs satellites », a déclaré Anil Prakash, DG, SIA-Inde.

