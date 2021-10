Spectre télécom : l’allocation directe devrait revenir

En 2012, lorsque la Cour suprême avait annulé les 122 nouvelles licences accordées par le ministre des télécommunications de l’époque, A Raja, elle avait déclaré que les ressources naturelles devaient être allouées par le biais d’un processus d’enchères.

Le département des télécommunications a lancé le processus pour examiner si l’attribution du spectre peut être effectuée par le biais d’un processus administratif en plus de la voie des enchères. L’exercice en est actuellement à ses balbutiements mais le besoin s’est fait sentir car le nombre d’acteurs du secteur des télécoms a diminué et les fréquences ne manquent pas. En conséquence, le besoin de découvrir les prix du spectre par le biais d’enchères n’existe plus.

En outre, les enchères s’avèrent un obstacle lorsqu’il s’agit d’allouer du spectre à des fins de liaison terrestre, de communication par satellite et de réseaux privés.

Dans ce contexte, il est estimé que plusieurs modes d’attribution du spectre devraient être identifiés et définis afin qu’il y ait une feuille de route politique claire.

En 2012, lorsque la Cour suprême avait annulé les 122 nouvelles licences accordées par le ministre des télécommunications de l’époque, A Raja, elle avait déclaré que les ressources naturelles devaient être allouées par le biais d’un processus d’enchères.

Le tribunal avait ajouté qu’il devrait y avoir un mécanisme transparent pour allouer les ressources naturelles comme le spectre, qui offrait une marge de manœuvre pour la non-vente aux enchères, mais dans les débats publics, il a été largement constaté que tout écart par rapport aux enchères serait contraire à l’ordonnance SC.

Le DoT pourrait demander un avis juridique sur la question, ont indiqué des sources, ajoutant que, si nécessaire, la loi sur le télégraphe pourrait être modifiée pour définir clairement les modes d’attribution du spectre et à quelles fins.

Avant 2012, le spectre était alloué avec des licences de télécommunications et des allocations supplémentaires étaient faites en fonction des ajouts d’abonnés. Cependant, il y avait des enchères pour l’octroi de licences, par lesquelles le paiement initial des droits de licence au gouvernement était révisé. Cependant, ce processus n’a pas été suivi par Raja en 2008.

Si un mécanisme d’attribution de spectre autre que les enchères est finalisé, cela résoudrait le problème de l’attribution du spectre de liaison aux opérateurs. Le spectre de liaison est utilisé pour connecter différents sites des opérateurs et est différent du spectre d’accès qui est utilisé pour fournir des services directs aux consommateurs.

Pour résoudre le problème de la 5G, des sources ont déclaré que le DoT explorait des options pour donner une certaine quantité de spectre de liaison aux opérateurs en fonction du quantum de spectre d’accès acheté par eux lors des enchères. Par exemple, si une entreprise de télécommunications achète 20 MHz de spectre d’accès 5G aux enchères, une certaine quantité de spectre de liaison peut lui être attribuée.

Un autre problème qui serait résolu s’il était clair que tout le spectre n’a pas besoin d’être attribué uniquement par le biais d’enchères est celui des services par satellite. Actuellement, l’industrie des télécommunications est divisée autour de l’attribution du spectre des satellites avec Reliance Jio et Vodafone Idea aux enchères, tandis que Bharti souhaite que celui-ci soit attribué administrativement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.