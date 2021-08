Spéculation de la bataille de ‘Verzuz’ entre The Roots, Fugees sur les réseaux sociaux, Black Thought répond .

Avec les fans de musique encore élevés de la bataille de Verzuz entre Le Lox et Dipset le 3 août, les spéculations sur une autre confrontation entre les grands poids lourds du hip-hop ont durement frappé les médias sociaux cette semaine.

Un dépliant indiquant qu’un événement à venir de Verzuz mettrait en vedette Les racines et Les Fugees a commencé à circuler sur Twitter plus tôt cette semaine et les fans ont réclamé pour savoir si c’est vrai.

Le dépliant numérique indique que les deux groupes s’affronteront le 29 novembre, en direct au Village Vanguard à New York, comme l’a rapporté Allhiphop.com. Le flyer comprend également les logos officiels de Verzuz ainsi que son nouveau propriétaire/distributeur Triller.

Cependant, les pages Web officielles et les comptes de médias sociaux de Verzuz et de Triller n’ont encore publié aucune information sur l’événement supposé à venir. En attendant, DJ Paul a révélé qu’il était en discussion avec les co-créateurs de Verzuz Swizz Beatz et Timbaland sur son groupe Trois 6 Mafia se battre avec un groupe de rap en tête des charts Bone Thugs-N-Harmony, selon Complexe.

Cependant, Paul a déclaré que les plans ne se sont jamais entièrement matérialisés.

Quant à The Roots et The Fugees, l’événement a été presque officiellement démenti par le co-fondateur et leader de Roots, Trotteur Tariq « Pensée Noire ». Interrogé sur la validité du dépliant par HipHopDX, Trotter a répondu avec un « pouce vers le bas ».

Tariq Trotter alias Black Thought se produit lors de la 43e édition du BRIC Celebrate Brooklyn ! Festival le 12 août 2021 à New York. (Photo de Theo Wargo/.)

Un tel Verzuz était de toute façon peu probable. The Fugees, le trio lauréat d’un Grammy Lauryn Hill, Jean Wyclef et Pras-Michel, n’ont fait qu’un seul concert ensemble depuis une tournée européenne en 2005, selon Songkick.

Plus tôt cette année-là, ils se sont produits aux BET Awards alors qu’ils tentaient de se réunir pour un nouvel album, selon Rolling Stone. Bien que Michel ait déclaré à l’époque qu’ils travaillaient en studio sur de la musique, un nouvel album n’a jamais été publié.

À ce jour, les Fugees n’ont sorti que deux albums studio, Blunted On Reality en 1994 et The Score en 1996. Ce dernier est devenu un classique instantané, grâce au succès de “Killing Me Softly”. L’album est l’un des albums hip-hop les plus vendus de tous les temps, dépassant 16 millions de fois le disque de platine dans le monde, selon Chartmasters.

The Roots, quant à lui, compte 14 albums en profondeur, dont trois albums collaboratifs avec John Legend, Betty Wright, et Elvis Costello, respectivement. Bien qu’ils n’aient qu’un seul album disque de platine, Things Fall Apart de 1999, ils sont devenus un nom familier grâce à leur concert nocturne en tant que groupe maison pour The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Lauryn Hill se produit sur scène lors de la troisième journée du festival de Glastonbury le 28 juin 2019. (Photo de Ian Gavan/.)

Hypothétiquement, si une telle bataille devait avoir lieu, The Fugees devrait s’appuyer fortement sur le succès solo de ses membres respectifs.

Le seul album studio de Hill, The Miseducation of Lauryn Hill a été un énorme succès, remportant ses cinq Grammy Awards en 1999. Jean a abandonné neuf efforts en solo et est devenue une productrice à succès pour des artistes comme Shakira, L’enfant du destin et Santana. Michel avait un single de platine avec “Ghetto Supastar” de 1998.

