Spéculer avec RKLB Stock à mesure qu’il grandit grâce à des acquisitions

Laboratoire de fusées (NASDAQ :RKLB) est une petite entreprise du secteur des services spatiaux. Mais l’action RKLB donne l’impression que c’est une grande entreprise.

Source : Andrzej Puchta / Shutterstock.com

Rocket Lab a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 millions de dollars au troisième trimestre. Son carnet de commandes s’élevait à 183 millions de dollars fin septembre et la société prévoit des revenus de 23 à 25 millions de dollars pour le trimestre en cours.

Mais la capitalisation boursière de Rocket Lab au 17 novembre était de près de 7 milliards de dollars. Il profite de cette valorisation pour acquérir d’autres sociétés spatiales. Le plus récent était Planetary Systems, une entreprise de systèmes de séparation d’engins spatiaux basée à Rockville, dans le Maryland.

Auparavant, il avait acheté Advanced Solutions, qui possède un logiciel de simulation spatiale, et Sinclair Interplanetary, un fabricant de matériel pour satellite.

La joie des SPAC

Tout cela est possible parce que Rocket Lab est devenu public via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) en août. Vector Acquisition, son partenaire de fusion, a évalué la société à 4,8 milliards de dollars et a apporté 777 millions de dollars en espèces au parti.

Le cœur de Rocket Lab est sa petite fusée réutilisable, Electron. C’est déjà la deuxième fusée américaine la plus fréquemment lancée, ayant volé 22 fois à ce jour.

La société développe une fusée plus grande appelée Neutron pour 2024. Neutron transportera des charges utiles de 8 000 kilogrammes sur une orbite terrestre basse et de 1 500 kilogrammes sur les planètes voisines Mars et Vénus.

L’accord SPAC – et l’enthousiasme des investisseurs pour les perspectives de l’entreprise – pourraient amener Rocket Lab à devenir beaucoup plus. Les actions ont augmenté d’environ 50 % en quelques mois seulement.

Le stock RKLB a de la crédibilité

Le site de lancement principal de Rocket Lab se trouve à l’extrémité sud de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, à 30 miles de la ville la plus proche.

Mais Rocket Lab se veut bien plus qu’un petit lance-roquettes. Le taux de réussite d’Electron ajoute à la crédibilité que son stock génère déjà.

Son lancement le plus récent était pour Ciel noir (NYSE :BKSY), une société de satellites géospatiales qui est également une nouvelle venue en bourse. Le lancement était prévu pour le 11 novembre, mais a été repoussé au 18 novembre.

Le secteur spatial est une question de potentiel et de crédibilité. La crédibilité de Rocket Lab donne son potentiel de stock. Cela lui permet d’acheter d’autres entreprises qui servent des agences gouvernementales et des entreprises comme EspaceX. Cela devient un cercle vertueux.

Les analystes aiment l’histoire de l’action RKLB. Il y en a quatre qui suivent Rocket Lab chez TipRanks et trois disent l’acheter, malgré une valorisation qui n’a rien à voir avec les fondamentaux. L’objectif de cours moyen à un an est supérieur de 43 % à son cours actuel.

De gros risques attendent le titre RKLB

L’espace est une entreprise risquée, et Rocket Lab fait face aux mêmes risques. Si les futurs lancements échouent ou si la fusée Neutron est retardée, regardez le stock chuter.

Le maintien des relations avec le gouvernement américain est également important. Rocket Lab a récemment embauché Andrew Bunker, un ancien agent républicain qui travaillait auparavant avec Boeing (NYSE :BA) et Lockheed Martin (NYSE :LMT). Bunker dirigeait auparavant les opérations gouvernementales de United Launch Alliance et interviendra à Washington pour la société.

Notre David Moadel a suivi la montée et la chute de l’action RKLB. Il dit que vous devez vous attendre à un trajet cahoteux. Cependant, Moadel s’attend à ce que l’action soit rentable à la fin.

Chaque lancement réussi de l’Electron fait monter le stock de Rocket Lab. Mais c’est la capacité de Rocket Lab à acquérir d’autres sociétés de composants qui peut lui valoir une place dans votre portefeuille.

Cela restera un commerce très spéculatif pendant plusieurs années. Les grandes entreprises feront la une des journaux. Mais ce sont des entreprises comme Rocket Lab, et les petites entreprises qu’elle est en mesure d’acheter, qui créeront une industrie.

Si vous croyez en cette industrie, l’action RKLB est un moyen abordable d’y jouer. Commencez avec une petite position et n’investissez pas d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

À la date de publication, Dana Blankenhorn n’occupait aucun poste dans les sociétés mentionnées dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.