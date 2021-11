Spéculer avec Shiba Inu, mais ne pariez pas la ferme là-dessus

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est passé d’une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars à une valeur de près de 30 milliards de dollars en quelques semaines. Les utilisateurs de médias sociaux et Elon Musk ont ​​fait monter la pièce, et ce mème crypto fait des merveilles pour l’investisseur agressif.

Source : Wollertz / Shutterstock

Le prochain objectif du jeton est d’atteindre un prix d’un cent. Compte tenu de ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, vous ne pouvez pas exclure cette possibilité. Cela conduira à une capitalisation boursière ahurissante de 5 000 milliards de dollars si cela se produit.

Dans un geste surprenant, Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a commencé à autoriser le commerce de Shiba Inu en septembre. La crypto n’aurait pas pu demander mieux que ce catalyseur à court terme, et ses prix ont grimpé en flèche en réponse.

À plus long terme, cependant, ces pièces meme ne représenteront pas grand-chose. Ils négocient simplement sur leur élan, et sans aucun cas d’utilisation, ils finiront par revenir sur terre.

Cependant, entre-temps, les traders à court terme continueront à en bénéficier. Par conséquent, suivre des pièces comme Shiba Inu devient frustrant.

Du bon côté, cela ne devrait pas vous empêcher d’investir une petite partie de votre capital. Après tout, les gens accumulent des millions simplement en se tenant au courant des médias sociaux et en suivant les publications sur Reddit.

Il n’y a rien de mal à cette approche. Cependant, vous devez vous rappeler que, comme toutes les autres folies, cela aussi passera à long terme.

Shiba Inu atterrira-t-il bientôt sur Robinhood?

Shiba Inu a poursuivi sa montée en flèche en octobre et est désormais un géant de la crypto grâce à son armée de fans et d’investisseurs dévoués. Autrefois une pièce de monnaie de deuxième niveau, Shiba Inu défie maintenant les gros bonnets de la crypto comme Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et Cardano (CCC :ADA-USD).

De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles la pièce pourrait être cotée sur Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). La pièce a atteint des sommets historiques en septembre après qu’une pétition demandant à la bourse d’ajouter Shiba Inu ait recueilli plus de 500 000 signatures.

De nombreux investisseurs pensaient que cela pourrait propulser sa valeur plus haut que jamais. Mais la plate-forme est toujours sur la clôture avec celui-ci.

Christine Brown, Crypto COO de Robinhood, a déclaré que la plate-forme n’est pas pressée de répertorier plus de jetons. Brown n’a donné aucun aperçu sur Shiba Inu, ou les pièces de monnaie en général. Mais elle a dit que l’entreprise a des directives très strictes pour ce qu’elle listera et ne listera pas.

Robinhood hésite à mettre en avant des actifs volatils, qui pourraient être dangereux ou enfreindre les lois de conformité réglementaire. Par conséquent, les pièces de monnaie ne sont pas exactement une priorité absolue en ce moment.

S’exprimant sur le sujet lors d’une fonction hébergée par Yahoo! Finance et publication cryptographique Décrypter, a déclaré Brown,

« …notre stratégie est un peu différente de celle de beaucoup d’autres joueurs qui se battent pour répertorier autant d’actifs que possible en ce moment… Nous pensons que le gain à court terme que nous pourrions obtenir ne vaut pas le long terme compromis pour nos utilisateurs.

Pourquoi investir dans des Meme Coins ?

Les investisseurs doivent être conscients de la volatilité et du risque associés au Shiba Inu. Les creux à court terme permettent aux day traders d’augmenter cette devise, puis de la vider pour des gains potentiels. Ces mouvements fréquents et imprévisibles ont amené les experts à mettre en garde contre un investissement massif dans ces actifs.

Il existe plus de 10 000 crypto-monnaies. Mis à part quelques pièces sélectionnées, aucune d’entre elles ne vaudra beaucoup à long terme. Mais si c’est le cas, pourquoi les gens investissent-ils dans le Shiba Inu ?

Eh bien, cela a en partie à voir avec le FOMO, ou la peur de passer à côté. L’autre chose est que vous n’avez pas besoin de beaucoup d’argent pour jouer sur cet espace. Spéculer sur la crypto est facile car le risque de perdre tout ce que vous avez investi est limité.

Avec d’autres investissements, les gens peuvent perdre toutes leurs économies dans un seul métier qui a mal tourné. Mais avec la crypto-monnaie, vous n’avez besoin que de quelques centaines de dollars pour réaliser un profit considérable, tant que vous n’investissez pas un montant très élevé.

Il vaut mieux éviter le Shiba Inu, malgré l’attrait

Si vous souhaitez investir dans des crypto-monnaies, il existe de meilleures options. Le principal d’entre eux est Ethereum. Deux mises à niveau sont à l’horizon qui feront grimper le prix.

Pour le moment, Ethereum utilise un modèle de preuve de travail (PoW), qui fait l’objet de nombreuses critiques car il consomme beaucoup d’énergie. Cependant, en 2022, Ethereum cherche à passer à un modèle de preuve d’enjeu (PoS) qui utilise moins d’énergie. En cours de route, les investisseurs seront récompensés.

Il est difficile de prédire l’avenir de Shiba Inu, car il est difficile de dire si Robinhood autorisera le commerce du jeton. S’ils le font, la capitalisation boursière montera en flèche. D’un autre côté, si cela ne se produit pas, la pièce perdra rapidement de la vapeur.

Cependant, ce n’est pas gravé dans le marbre. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un autre tweet d’Elon Musk pour faire monter le prix du Shiba Inu.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.