Speedrunning mon jeu vidéo préféré était étonnamment difficile

Gif : Syscom / Midas Interactive / Kotaku

Je ne suis pas un coureur de vitesse. En fait, je n’ai jamais assez aimé un jeu vidéo pour essayer de le faire tourner jusqu’à récemment, quand j’ai trouvé la bizarrerie PlayStation 2 X-treme Express. Mais après presque une semaine à regarder mes tentatives prometteuses s’échapper à la dernière seconde et à sentir mon affection envers le jeu tourner au vinaigre, on peut dire que ce sera une affaire unique.

Au cas où vous l’auriez manqué, X-treme Express est un jeu de course de train PS2 excentrique qui pourrait bien être l’un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. J’aime sa présentation à l’ancienne, j’aime son large éventail de locomotives et j’aime son action de course grondant, bourdonnant et trébuchant, loin de l’action aérodynamique et élégante qui domine le genre. En termes simples, X-treme Express est un moment vraiment amusant que je n’ai pas pu arrêter.

En écrivant ma précédente lettre d’amour, j’ai découvert que le jeu avait une entrée sur Speedrun.com, le site officiel des classements de speedrunning pour à peu près tous les jeux vidéo sous le soleil. C’est rare, avec une seule manche complète du mode Grand Prix et des records sporadiques à un seul niveau, mais cela m’a fait penser à me faire connaître pour un jeu dans lequel j’ai consacré beaucoup de temps ces derniers temps.

Le speedrunning X-treme Express est divisé en deux catégories : le « Long Grand Prix » susmentionné, qui englobe les 10 parcours du jeu, et un « Short Grand Prix », qui ne nécessite que de terminer les six premiers. J’ai rapidement compris qu’il n’y avait aucun moyen pour moi d’arracher le record du Grand Prix Long au gallois speedrunner derp – qui est le champion incontesté de X-treme Express depuis 2017 – sans un entraînement sérieux. Mais peut-être que je pourrais faire quelque chose dans le Grand Prix Court.

Cette catégorie, voyez-vous, n’a actuellement aucune entrée.

« Si je devais soumettre une seule manche du Grand Prix Court, me suis-je dit, je serais immédiatement le détenteur du record du monde par défaut. Délicieusement diabolique, Ian.

Un speedrunner est né

C’est ainsi qu’a commencé ma vie de speedrunner. J’ai préparé X-treme Express pour l’enregistrement (le classement nécessite une preuve vidéo), j’ai appris les bases d’un programme de speedrunning appelé LiveSplit pour suivre avec précision mon temps (merci, Linkus7), et je me suis assis pour ce que je supposais être une courte soirée de tentatives occasionnelles de record du monde. Moins d’une semaine plus tard, je n’ai toujours pas terminé un seul run réussi.

X-treme Express est strict sur ce qu’il faut pour « battre » une course. Les six premiers parcours du Short Grand Prix exigent que vous terminiez dans les trois premiers afin de vous qualifier pour l’étape suivante. Au début, ce n’est pas un problème ; vous devancez simplement vos adversaires et restez si loin devant eux que vous n’avez qu’à compter sur vos propres compétences pour gagner. Ne ratez pas un tour et tout devrait bien se passer. Peasy facile.

Mais dans les courses ultérieures, les trains rivaux deviennent plus avertis pour gâcher votre équilibre et vous faire dérailler. Une petite erreur peut faire la différence entre passer à l’étape suivante et devoir réessayer, ce qui entraîne plusieurs minutes de perte de temps sur un speedrun presque impossible à rattraper.

C’est peut-être ma séquence obsessionnelle, une pincée de perfectionnisme, ou simplement la “culpabilité” inhérente d’avoir atteint un record du monde dans une catégorie incontestée, mais je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à soumettre une course X-treme Express manifestement imparfaite dans laquelle j’ai perdu et a dû réessayer un niveau. Bien que je sois sûr que j’ai encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes uniques du jeu, cela me faisait bizarre de ne pas essayer de faire le meilleur temps possible, même si mon objectif ultime était juste d’avoir quelque chose à publier dans le classement. Chaque nuit avant de me coucher, je démarrais consciencieusement X-treme Express, tentais quelques courses et finissait par m’endormir sans rien que je jugeais digne de soumettre.

J’ai remarqué que mon attitude envers X-treme Express commençait à se dégrader. Alors qu’avant c’était quelque chose que j’utilisais pour décompresser après une longue journée où les gens me disaient que j’appartenais à un camp de concentration pour avoir écrit une histoire de Persona assez basique, mes tentatives de speedrun m’ont fait sentir comme une corvée. Je n’étais pas en train de débloquer de nouveaux trains ou de me tester avec des défis, mais de me consacrer à un autre travail. Plus que 30 à 40 minutes de temps perdu, chaque run raté était un poignard qui saignait lentement mon respect pour les petites bizarreries du jeu que j’adorais. Ce n’est pas la faute de X-treme Express lui-même, je ne m’amusais tout simplement plus et cela m’a dégoûté.

Aussi stupide que cela puisse paraître, j’avais l’impression d’emménager trop vite avec une autre personne significative. L’absence rend le cœur plus affectueux et tout ça.

La fin de la ligne

Réalisant ce qui se passait, j’ai immédiatement mis un terme à ma petite aventure en speedrunning. Avec autant de poids sur moi ces jours-ci, je ne voulais pas voir X-treme Express devenir un autre objet d’insatisfaction dans ma vie.

Au moment d’écrire ces lignes, je n’ai pas joué à X-treme Express depuis quelques jours, et je commence à retrouver ce sentiment familier de désir de naviguer sur ses chemins de fer et de trouver des stratégies de freinage optimales, divorcé de toute intention de battre le jeu. aussi vite que possible.

Qu’ai-je appris ? La course de vitesse est difficile. Je le savais déjà, bien sûr, mais ma courte expérience m’a permis de mieux comprendre et apprécier le travail qui consiste simplement à battre un jeu le plus rapidement possible. Alors que perdre une demi-heure sur une course X-treme Express avortée semblait être de la merde, ce n’est rien comparé aux tentatives de plusieurs heures des speedrunners établis dans des jeux qui ont été tellement optimisés que même un faux pas d’une fraction de seconde peut mettre fin aux chances de quelqu’un de un record personnel.

Quelqu’un d’autre va devoir réaliser le record du Grand Prix court dans X-treme Express. Ce n’est pas quelque chose dont je m’occupe pour le moment. Peut-être qu’à l’avenir, si je trouve un nouveau jeu dans lequel je me sens obligé de faire du speedrun, je serai dans un meilleur espace de tête. Ou, du moins, plus disposé à abandonner ce jeu hypothétique à la bête de la recherche obsessionnelle, de la pratique répétitive et des réinitialisations impitoyables. Je suis plus qu’heureux de laisser le speedrun aux professionnels. Je respecte l’enfer, mais ce n’est tout simplement pas pour moi.

Cela dit, j’ai entendu dire qu’il y avait un train sur le thème des chats caché quelque part dans X-treme Express, ce qui est un défi qui me convient parfaitement.