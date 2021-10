Spellfire crée 100 cartes NFT rares à vendre sur OpenSea

Les premières cartes Spellfire NFT en édition limitée sont maintenant en vente chez OpenSea. Les NFT Spellfire ont une combinaison unique de capacités et ne peuvent être comparés à rien d’autre sur le marché. Une nouvelle conception a combiné des jeux éprouvés et des rebondissements modernes pour avoir une expérience unique de collecte d’actifs virtuels et physiques qui génèrent des revenus à vie, ainsi que de passer un bon moment à jouer à un jeu fantastique bien-aimé.

Sommes-nous bons dans ce que nous faisons ?

Spellfire a remporté les meilleurs investisseurs en quelques heures. Le jeu physique est terminé à 70 %. Plus de 20 personnes se sont concentrées sur le jeu et ont créé le nouveau monde Spellfire pendant près de 4 ans. Plus de 100 cartes nouvellement créées sont déjà vendues sur OpenSea. Le jeu numérique se développe rapidement dans Unity. Les cartes de réalité augmentée de l’application montrent vos mouvements. De nouveaux personnages, royaumes et cartes d’événement rejoignent le jeu chaque jour. Les communautés Discord et Telegram bourdonnent. Titres sur BitcoinNews, Dappradar, Zycrypto, AMBcrypto et bien d’autres. L’histoire de Spellfire se trouve lentement dans les pages d’un roman. Des plans multilingues pour les communautés locales prennent forme.

On va bien.

Pourquoi acheter NFT pour les joueurs ?

Les cartes NFT sont investissement + jeu = jeu à gagner. Il aura la même carte que les actifs physiques et numériques. Une fois les cartes de jeu prêtes, vous récupérerez vos NFT achetés et obtiendrez les cartes physiques pour le match à domicile / tournoi. La même carte est jouée en ligne et hors ligne, vous n’avez pas besoin de payer de supplément pour profiter des deux.

L’argent que vous avez payé pour NFT générera des revenus. Vous obtiendrez 90% des ventes de vos copies de cartes, qui seront émises sous forme de simples cartes à jouer.

Pourquoi avons-nous opté pour le NFT sur Spellfire ?

Nous devons développer le marché. Montrer le grand jeu sous un tout autre jour, avec de nouvelles approches, fait fureur dans tous les titres médiatiques : d’abord, un pionnier, un concept inédit !

Rejoignez les rares offres Spellfire NFT. Attrapez-les. Ramenons le jeu dans le cœur des collectionneurs de cartes, retournons à nos tables et redéveloppons le jeu sur nos PC et téléphones portables.