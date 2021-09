Spellfire va révolutionner les NFT grâce à ses premières cartes NFT tangibles

Publicité





Alors que le marché des jetons non fongibles (NFT) continue de gagner du terrain, les développeurs trouvent des moyens de rester au top.

Spellfire, une plate-forme de jeu fantastique, a annoncé la première collection NFT qui peut réellement être touchée. Après le lancement, les joueurs de Spellfire deviendront désormais propriétaires des cartes Speellfire originales en tant que NFT, ce qui leur donnera des droits exclusifs sur les objets.

Les collections uniques permettraient aux propriétaires de faire partie de l’expérience virtuelle tout en ayant la possibilité de voir et de conserver ce pour quoi ils ont payé une petite fortune.

De plus, Spellfire prévoit de donner 90% de tous les bénéfices générés par NFT aux propriétaires de cartes, leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs actifs. Les propriétaires de cartes NFT gagneront des ETH lorsque d’autres joueurs du jeu utiliseront la carte. En outre, les propriétaires pourront gagner des ETH en mettant à niveau et en vendant leurs cartes physiques et numériques à d’autres membres de l’écosystème Spellfire. Les joueurs peuvent choisir d’acheter parmi les milliers de cartes à collectionner uniques ou de créer leurs cartes uniques en utilisant des pouvoirs spéciaux.

Certaines des collections Spellfire NFT incluent Blood Birth-The Mother Hydra, Flaming waters-Necronomicon, Frozen fire-Frozen Treant, Wet deserts-Camilla et Deadlands-Runemaster.

Les cartes NFT peuvent être améliorées en participant à des batailles pour les rendre plus puissantes et plus précieuses. Il existe trois types de cartes dans le jeu. Ceux-ci incluent les cartes NFT originales, les cartes à jouer non NFT et les cartes à jouer NFT.

Les cartes NFT originales sont triées par rareté et sont très limitées. La carte la plus rare sur la plate-forme est la carte NFT légendaire car il n’y a qu’une seule pièce créée. Les cartes à jouer non NFT ne sont pas holographiques. Cependant, ces cartes peuvent devenir NFT en les mettant à niveau au-delà du quatrième niveau. Les NFT de lecture sont des copies des NFT d’origine qui permettent aux propriétaires d’origine de gagner des ETH.

Notamment, pour acheter les NFT, les acheteurs devront rejoindre une liste de souhaits de vente privée qui aura lieu dans les six prochains jours.

Créée il y a plus de deux décennies, la plate-forme SpellFire désormais renaissante vise à offrir aux utilisateurs une expérience magique unique alors qu’ils rejoignent d’autres joueurs pour explorer des possibilités inimaginables avec un avantage supplémentaire de l’espace de marché NFT.