Spelling Bee Champ Zaila Avant-garde est également un joueur de basket-ball irréel .

Zaila Avant-garde, 14 ans, a montré son intelligence lorsqu’elle a remporté le trophée au Scripps National Spelling Bee jeudi soir.

Zaila, qui est devenue la première Afro-américaine à remporter le concours annuel d’orthographe, a fait preuve de confiance sur scène, pressant souvent le prononcateur Jacques Bailly sur des questions d’origine et de racines avant de décider de la façon dont elle allait s’y prendre pour épeler le mot.

Alors que Zaila est évidemment une enfant incroyablement talentueuse, l’orthographe est loin d’être sa seule compétence. Une vidéo fait maintenant surface des incroyables poignées de Zaila Avant-garde sur le terrain de basket.

#8thgradeer #Middleschooler Zaila Avant-garde, ⚡️💨. pic.twitter.com/fyjKQI4rME – Zaila Avant-garde (@Basketballasart) 1er juin 2021

Zaila Avant-garde détient même trois records du monde Guiness de dribbles de basket-ball simultanément. Son amour du basket-ball a menacé sa carrière d’orthographe, mais elle est heureuse de s’y être remise.

“Je pensais en quelque sorte que je ne serais plus jamais dans l’orthographe, mais je suis également heureux de pouvoir m’en sortir complètement”, a déclaré Zaila via NBC. “Je peux sortir, comme mes records du monde Guinness, le laisser juste là et partir.”

Alors que la plupart des enfants qui remportent le Scripps National Spelling Bee commencent à un très jeune âge, Zaila vient de commencer la compétition il y a quelques années. Après avoir été éliminée dès les premiers tours du concours d’orthographe en 2019, la famille de Zaila a engagé Cole Shafer-Ray, une étudiante de 20 ans à Yale, pour lui donner des cours particuliers. Il a été finaliste de la compétition en 2015.

“Habituellement, pour être aussi bon que Zaila, vous devez être bien connecté dans la communauté de l’orthographe. Vous devez le faire depuis de nombreuses années », a déclaré Shafer-Ray. « C’était comme un mystère, comme : « Cette personne est-elle vraiment réelle ? » »

On dirait bien que Zaila Avant-garde est un enfant extrêmement talentueux avec de multiples compétences d’élite différentes. Le ciel est la limite.

