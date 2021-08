Spelunker HD Deluxe marque la sortie de Western Switch

Mettre à jour: Si vous attendiez la version numérique de Spéléologue HD Deluxe, votre heure est enfin venue. Le jeu sera lancé sur le Switch eShop le 6 août et sera au prix de 24,99 $.

La grotte est pleine de dangers tels que diverses créatures et de méchants pièges ! La moindre erreur entraînera un échec ! Utilisez des objets tels que des bombes, des flashs, des ventilateurs et la technique de saut caractéristique du spéléologue pour surmonter ces obstacles !

Article original (mercredi 2 juin 2021 à 17:30 BST): Spelunker HD Deluxe, connu comme Ganso Minna de Spéléologue au Japon, fera son chemin vers Switch dans l’ouest, a confirmé Strictly Limited Games.

L’éditeur lancera une version physique du jeu sur sa boutique en ligne, avec une ouverture des précommandes à minuit CEST le dimanche 6 juin. Si vous n’aimez pas vos jeux physiques, il arrivera également en numérique sur l’eShop au troisième trimestre 2021 grâce à ININ Games.

Une nouvelle version du classique Atari de 1983, Spelunker HD Deluxe propose une variété de modes de jeu et différentes étapes de plate-forme. Tous ces modes peuvent être joués en solo ou en multijoueur en ligne avec une prise en charge jusqu’à six personnes, ou en multijoueur local jusqu’à quatre personnes.

Vous voulez une liste de fonctionnalités ? Voici une liste de fonctionnalités :

Aventure: Les joueurs peuvent explorer 100 étapes en combattant et en sautant à travers les ennemis et les obstacles

Concurrence: Le meilleur explorateur de grottes gagne ! Dans ce mode, les joueurs peuvent rivaliser avec leurs amis

Championnat: Le nom dit tout… Ce mode comprend 100 autres étapes super difficiles et stimulantes qui recherchent de vrais experts en exploration de grottes

Grotte sans fin NEO: Dans ce mode, les joueurs peuvent s’affronter et voir jusqu’où ils vont dans des grottes infinies et générées aléatoirement